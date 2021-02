Sarah (36) had al een verklaring voor euthanasie ondertekend, maar werd beter

V oel jij je zo jong/oud als je bent?

„Tot twee jaar geleden voelde ik mij een oude, hulpbehoevende vrouw. Ik kreeg op mijn 22e de diagnose multiple sclerose (MS) en daar was goed mee te leven, maar op mijn 33e ging het ineens hard achteruit. Ik kreeg secundair-progressieve MS: een vorm van MS die wordt gekenmerkt door meer ontstekingsaanvallen, waarbij geen volledig herstel plaatsvindt. Ik had thuishulp nodig, er werd een traplift geïnstalleerd en ik kon nog geen 100 meter zelfstandig lopen. Met een pen iets opschrijven lukte niet meer en zelfs van een kopje koffie zetten moest ik bijkomen. Kans op beter worden was er niet, artsen in Nederland zeiden dat ik uitbehandeld was. Deze periode was zo intens dat ik al een euthanasieverklaring had ondertekend. Eén ding wist ik zeker: als dit de rest van mijn leven zo zou blijven, dan hoefde het niet meer.”

„Ik ben toen zelf gaan zoeken naar behandelingen in het buitenland en kwam zo uit bij een stamceltransplantatie in Moskou. Met crowdfunding haalde ik 65.000 euro op en onderging daar in de zomer van 2019 de stamceltransplantatie. Ze braken mijn immuunsysteem af door middel van een chemokuur en bouwden deze vervolgens met stamcellen weer op. Inmiddels ben ik weer helemaal de oude en kan ik alles weer.”

Heb jij een beautygeheim?

„Ik geloof dat je het allermooist bent als je vanbinnen kunt shinen. Je kunt nog zoveel crèmes smeren, gembershotjes drinken of make-up dragen, maar het gaat erom hoe je je vanbinnen voelt. Tijdens mijn hevige ziekteperiode vond ik dat moeilijk. Ik kon mij van binnen nog zo’n mooi mens voelen, maar als ik achter de rollator liep, voelde ik me niet aantrekkelijk. Daarom wil ik de markt gaan veroveren met aantrekkelijke hulpmiddelen, zoals een fancy rollator - waarom zijn die dingen altijd zo oubollig? Om mijn doel te behalen heb ik een hold-up-panty op de markt gebracht: een panty die je weer sexy laat voelen, met of zonder beperking. Met de opbrengsten wil ik hulpmiddelen op de markt brengen waarmee jonge mensen wél gezien mee willen worden. Inmiddels ben ik een samenwerking aangegaan met EasyToys en verkoop ik mijn panties via hen.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Totaal niet, altijd jonger. Waarschijnlijk komt dat door mijn vele praatjes, het vele lachen en mijn lengte van 1,57 meter.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Dat ik de sterretjes van plezier weer terug heb in mijn ogen. Ik vind het ook leuk dat ik andere mensen kan aansteken met mijn enthousiasme. Qua uiterlijk ben ik blij met mijn gebit: ik zuig al mijn hele leven op mijn duim, maar dat zie je niet. Of ik ook duim in het openbaar? Ja hoor! Het liefst doe ik het tijdens het autorijden - ik rijd een automaat - of in de bioscoop.”

Waarmee ben je minder blij?

„Dat mijn zorgen rondom mijn ziekte zich zijn gaan aftekenen in mijn gezicht. Ondanks dat ik me weer goed voelde na de behandeling in Moskou, zag ik er nog lange tijd vermoeid uit. Dat wilde ik niet meer en daarom neem ik nu behandelingen om mijn huid een boost te geven, waaronder microneedling, plasmabehandeling en een beetje botox tussen mijn wenkbrauwen.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mensen die mij hebben gezien toen ik zo ziek was, complimenteren mij nu met hoe goed ik er weer uit zie. Dat is fijn, want ik voel me ook weer goed.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Meer dan ooit! Op mijn 33e zag mijn leven er niet meer rooskleurig uit, maar nu sta ik weer midden in het leven. Ik heb veel goede energie om de panty’s te verkopen om vervolgens mijn hogere doel te behalen.”

Wat houdt je jong?

„Door in het moment te leven en bezig te zijn met dingen die ik leuk vind. Het leven is te kort en kostbaar om je bezig te houden met zaken die je niets opleveren. Ik omring me daarom alleen nog maar met mensen mensen die - net als ik - positief in het leven staan.”

Heb je een levensles?

„Kort en bondig: ga ervoor! Je kunt honderd redenen zoeken om iets niet te doen, maar zeg ook eens een keer ’ja’. Dat kan je zoveel nieuwe inzichten brengen!”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar [email protected]