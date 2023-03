Premium Het beste van De Telegraaf

Raffaëla Paton: ’Een vriendin wist een wondermiddel om af te vallen… speed’

Door Redactie VROUW

„Voordat ik naar de afspraak met mijn coach ging, dronk ik een halve fles wodka en nam ik een paar lijntjes.” Ⓒ Mark Uyl

Raffaëla Paton (39) werd in één klap een bekende Nederlander toen ze Idols won. Maar inmiddels kan roem haar niet meer zo boeien. Veel belangrijker is de overwinning op haar verslavingen én dat haar gezin nu op nummer 1 staat. In de RTL-zangshow ’Better Than Ever’ vertelt Raffaëla openhartig over die verslavingen. Haar verhaal deed ze begin 2022 al aan VROUW, vandaar dat we het herplaatsen.