MAFS-seksuoloog Eveline Stallaart: ’Liefde verandert je gedrag’

Wanneer je verliefd bent komt er een cocktail aan hormonen vrij. Er gebeurt van alles in lichaam, zeker in je hersenen. Stallaart: „Een nieuwe liefde is altijd spannend. Je weet niet hoe het gaat lopen, waardoor er een hoop onzekerheden bij komen kijken. Dit zorgt ervoor dat je onderbewustzijn het in eerste instantie associeert met angst. Je lichaam komt in de optimale overlevingsstand en maakt het stresshormoon adrenaline aan. Je hart gaat sneller kloppen en je bloed wordt uit je maag gepompt. Daar komen ook de welbekende ’vlinders in de buik’ vandaan.”

Endorfine en dopamine

Naast adrenaline komen ook de stofjes endorfine en dopamine vrij. Deze zorgen voor het euforische gevoel dat bij verliefdheid komt kijken. Endorfine heeft als eigenschap dat pijn en stress worden onderdrukt. Deze negatieve emoties maken plaats voor geluk. Dopamine is een stof die hoort bij het beloningssysteem in ons lichaam. Het zorgt ervoor dat we ons sneller tevreden voelen.

Stallaart: „Door het euforische en gelukzalige gevoel kijk je naar je (potentiële) partner door een roze bril. De positieve aspecten worden benaderdruk, terwijl de negatieve dingen juist worden weggewuifd. Wellicht neem je zijn of haar mindere kanten wel waar, maar die worden op dat moment niet als belangrijk geacht. Verliefdheid zorgt ervoor dat je iemand op een voetstuk zet. Er moet een hele hoop gebeuren om diegene er dan af te stoten.”

Obsessieve beslissingen

Liefde verandert niet alleen je kijk op de wereld, maar ook je gedrag. „Er vinden een hoop positieve veranderingen in je hersenen plaats, maar het zorgt er ook voor dat bepaalde gebieden worden uitgeschakeld. Zo worden delen van de prefrontale cortex gedeactiveerd. Deze zijn betrokken bij het complexe denken. Tijdens de verliefde fase zal het dus minder makkelijk zijn om goed na te denken en te relativeren. Daarom zie je ook vaak dat mensen sneller impulsieve en obsessieve beslissingen nemen als ze verliefd zijn. Voor hen draait op dat moment echt alles om die ene persoon”, vertelt Stallaart.

„Naast de prefrontale cortex wordt ook de amygdala gedeactiveerd. Dit is het gedeelte van je brein dat betrokken is bij het regulieren van angst. Het zorgt ervoor dat je minder moeite hebt om uit je comfortzone te stappen. Daarbovenop is de hypothalamus juist overactief. Dit gebied zorgt ervoor dat lustgevoelens worden opgewekt. Het is heel bijzonder hoe de natuur alles heeft geregeld, want hierdoor wordt ons lichaam onderbewust gepusht naar het produceren van nageslacht.”

Kapot denken

Maar heb je dan nog wel enige controle over je eigen beslissingen en emoties? „Als je jong bent, kan ik me voorstellen dat je je heel erg laat overrompelen door al deze emoties. Toch betekent het niet dat je hier zelf totaal geen controle over hebt. Liefde maakt blind, maar niet stekeblind. Verliefdheid zorgt ervoor dat je brein overuren draait, maar als je zelf alles rationaliseert, kun je deze stofjes en processen ook tot een halt roepen. Tegenwoordig zie je zelf dat mensen dit onderbewust te snel doen. Hoe vaak hoor je vriend(innen) niet roepen: ’Alles klopt, maar ik voel het niet en ik begrijp niet waarom!?’ Ze zijn er in hun hoofd te veel mee bezig, waardoor ze het eigenlijk kapot denken. Om de natuur zijn werk te laten doen, moeten wij ons brein openstellen. Verliefd zijn klink nu misschien als heftig, maar eigenlijk is het iets magisch.”

Niet meer verliefd

Hoe lang deze magische fase precies duurt, varieert per persoon. Stallaart: „Er is weinig onderzoek naar gedaan, maar de meesten zeggen dat de extreme verliefdheid zo’n drie tot achttien maanden aanhoudt. Deze gevoelens zijn het sterkst in de eerste zes maanden en houden gemiddeld één tot twee jaar stand. Al betekent dit niet dat het daarna helemaal verdwijnt. Er zijn onderzoeken waarin de hersenenactiviteit van partners wordt gemeten, en daar is te zien dat ook na langere perioden bepaalde gebieden nog steeds oplichten.”

MEER VROUW