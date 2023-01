Lekker en gezond leven: courgettebootjes

Ingrediënten voor courgettebootjes

2 courgettes

een scheut olijfolie

peper en zout

300 g kalfsgehakt

1 rode ui

½ tl chilipoeder

½ tl komijnpoeder

½ tl paprikapoeder

1 teentje knoflook

twee handenvol spinazie

1 groot blik

edamamebonen (400 g)

200 g aspergepunten

Voor de pestosaus:

30 g basilicumblaadjes

30 g spinazieblaadjes

1 teentje knoflook

150 ml olijfolie

stukje parmezaan

peper en zout

Bereidingswijze voor courgettebootjes

Stap 1

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Stap 2

Snijd de courgettes doormidden en haal met een lepel het vruchtvlees eruit. Zo maakt u bootjes: leg de halve courgettes op de bakplaat en doe er een scheut olijfolie en peper en zout op.

Stap 3

Bak gedurende 10 à 12 minuten in de voorverwarmde oven. Bak intussen het gehakt in een scheut olijfolie.

Stap 4

Snijd de rode ui fijn en doe bij het gehakt. Voeg chilipoeder, komijnpoeder, paprikapoeder en knoflook eraan toe. Als laatste gaan de spinazie en de edamamebonen erbij.

Stap 5

Verdeel alles over de bootjes, leg er de aspergepunten over en zet nog 12 minuten in de oven. Maak ondertussen de pestosaus klaar. Mix alle ingrediënten in de blender. Verdeel de pestosaus over de courgettebootjes en serveer.

