Ragna (39): ’Onze strijd om een gelijkwaardige verdeling werd voer om een boek te schrijven’

Conflicten

„Samuel en ik zijn heel bewust bezig met een gelijke verdeling van ons huishouden en de zorg voor onze kinderen. Een paar jaar geleden was dat wel anders. Toen we net kinderen kregen zes jaar geleden, hadden we regelmatig conflicten over de verdeling. Samuel liet zijn werk vaak voorgaan, hij is al 12 jaar ondernemer, waardoor ik het gevoel kreeg dat ik mijn werk en vrije tijd op de tweede plek moest zetten om voor de baby te zorgen.

Dat voelde niet eerlijk, ik wilde gelijkwaardigheid. Ik bleef alsmaar aandringen dat de verdeling moest veranderen. Omdat er zó veel spanning over ontstond, bleef het een gespreksonderwerp en kwamen we uiteindelijk tot een betere verdeling. Die strijd om een gelijkwaardige verdeling werd voer om een boek te schrijven over gelijkwaardig partnerschap.

Eén team

Inmiddels zijn we een team, we doen alles samen. Samuel voelt zich daar inmiddels ook erg prettig bij, ondanks dat het wat aandringen heeft gevergd. Hij kookt, dat kan hij gewoon beter dan ik, en ontfermt zich over de tuin. Ik doe de was. Samuel wordt steeds oplettender, maar het opruimen blijft grotendeels mijn afdeling. We hebben ook geluk met mijn moeder die regelmatig komt oppassen en dan ook haar handen uit de mouwen steekt.

De zorg voor de kinderen verdelen we ook evenredig. We hebben ’s ochtends een heel strakke routine met aankleden, lunchpakketjes maken voor de kinderen en de deur uitgaan. Samuel brengt de oudste (6) meestal naar school, ik breng de jongste (3) doorgaans naar de crèche. Afspraken zoals de tandarts en de dokter verdelen we, maar omdat ik een hekel heb aan zwemles offert Samuel zich meestal op. Eén keer per week gaan we met onze agenda’s zitten om te plannen wie wat die week kan doen voor de kinderen.

Financieel bijdragen

Samuel werkt voltijd, maar ik werk - afhankelijk van mijn projecten - sommige weken daarom deeltijd. We verdienen dus nog niet evenveel. Een gelijk inkomen is wel echt mijn streven. Het lijkt me een heel fijn idee om hetzelfde te verdienen, omdat ik het belangrijk vind om financieel evenveel bij te dragen. Op dit moment betaalt Samuel iets meer mee dan ik. Als we hetzelfde zouden gaan verdienen, zou dat hem ook meer financiële vrijheid geven.

Ongelijkheid

Dat mannen hun werk vaak op de eerste plek zetten en vrouwen de zorg grotendeels op zich nemen, komt enorm vaak voor. Zelfs zo vaak dat het voor mij voer voor een boek was. In mijn boek leg ik aan de hand van informatie van experts uit hoe vrouwen van jongs af aan zijn geconditioneerd om te letten op de behoeftes van anderen. Ze moeten bijvoorbeeld oppassen op hun zusje of broertje.

Wanneer volwassen stellen een kind krijgen en moeten besluiten hoe ze hun werk en de zorg voor de kinderen gaan verdelen, blijft de man meestal werken en blijft de vrouw vaker thuis. Mannen zijn in veel relaties een paar jaar ouder dan hun vrouwelijke partners, waardoor ze ook een inkomensvoorsprong hebben. Daarnaast kiezen mannen vaak voor een baan die goed betaalt, terwijl vrouwen gemiddeld vaker kiezen voor werk dat ze leuk vinden in sectoren waar de lonen lager liggen.”

Wil jij ook vertellen wie bij jou wat doet? Laat het dan weten via oproep@vrouw.nl.

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.