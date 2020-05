We zijn er klaar mee; laat de kappers weer beginnen!

Stiekem nagelen

Ver vóór de lockdown had mijn nagelstyliste al een plexiglazen scherm hangen. Ze werkte áltijd al met handschoenen en een mondkapje en klanten wasten keurig voor aanvang hun handen. Toch is ze al bijna twee maanden dicht. En dat betekent niet alleen dat mijn nepnagels verwijderd, rafelig en onooglijk zijn, maar ook dat haar prachtige zaak volledig stilligt en zij geruchten hoort over ’stiekem nagelen’ bij stylistes die lak (...) hebben aan de regels. Want dat gebeurt.

Het is niet meer te rijmen. Vrijdag kocht ik regenlaarzen voor de kleuter in een schoenenwinkel waar nog voordat ík ze bij haar kon aantrekken, de behulpzame verkoopster al aan het passen en meten was. Ik zag dit weekend meer mensen in de lokale supermarkt dan in de afgelopen maanden bij elkaar. Warenhuizen en modeketens mailden in hun nieuwsbrief dat we weer mogen langskomen. Scholen gaan open. Tandartsen werken weer. Waarom mogen kappers en nagelsalons dan niet beginnen?

Deugend Nederland

Het is vrij makkelijk - en ook wat goedkoop - om de oppervlakkigheid bij dit onderwerp te slepen. Want zeker, als een grijze landingsbaan op je hoofd, de ietwat ordinair ogende mat in de nek van je man of je afgekloven nagels tot je first world problems behoren, mag je je handen dichtknijpen. Deugend Nederland staat klaar je te wijzen op stervenden op ic’s, opgesloten ouderen, overwerkte verpleegkundigen en de gevreesde ’Tweede Golf’, die jij dan met jouw perfect gecoiffeerde kapsel op je dikke conto mag schrijven.

Er is in dit land twee maanden nagenoeg als een monnik geleefd. Horeca sloot gedwee de hut en zocht naar alternatieven. Mensen werkten thuis en thuisschoolden hun kind(eren), zzp’ers zagen alles waarvoor ze gewerkt hadden verdampen. Het is niet gek dat nu, met het dalende aantal ic-opnames, om versoepeling geschreeuwd wordt. Wat we doen heeft effect. Dus mogen we nu weer voorzichtig door met leven? We zijn er klaar mee!

BN’ers

Het is niet zo dat ik na dag drie in protest kom; dit gillen om de kappersschaar en de nagelvijl komt nu we overal weer opstarten. Waarom deze branche niet ook groen licht geven? Het is scheef. ’Mag ik alvast een afspraak met je maken?’, appte ik onze thuiskapster een paar dagen geleden. Ze hield uit angst voor een boete een slag om de arm en we hebben dus nog altijd geen datum geprikt. Ondertussen zie ik op tv menig BN’er met een mij nét iets gelikt kapsel zonder uitgroei voorbij komen. Of hebben zij tijdens onze ’intelligent lockdown’ allemaal YouTube-tutorials gebingewatcht?

Er wordt stiekem gewerkt, mark my words. Want slechts een enkeling heeft het lef zich te laten verknallen door de keukenschaar van moeders. Laat kappers de deuren weer openen. Laat nagelsalons weer opstarten. Mét voorzorgsmaatregelen uiteraard. En dat moet goed komen, want ook dit zijn professionals, vergeet dat niet! Het mes snijdt aan twee kanten: wij herrijzen weer een beetje uit onze versloffingsmodus én de schoonheidsbranche stort niet finaal in.