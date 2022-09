Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine ’Zit ik in de overgang of ben ik misschien zwanger?’

Door Suzanne Rethans

„Natúúrlijk hielden we het, zij zou helpen, onze hele vriendenkring, een vriend van ons die eigenlijk ook nog wel een kind wil, zag meteen mogelijkheden.

Suzanne Rethans (50) is getrouwd met Hoes. Zij heeft drie kinderen, hij twee. Is ze nou in de overgang of misschien zwanger?