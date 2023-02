Daghoroscoop 4 februari - Sterrenbeeld Tweelingen: Iemand spreekt niet de waarheid!

VANDAAG JARIG

De kans is groot dat je meer financiële verplichtingen op je gaat nemen en dat kan je een kwetsbaar gevoel opleveren. Maar dat is onterecht. Als je hier en daar wat reorganiseert en verschuift zul je genoeg ruimte hebben om wat extra verantwoordelijkheden op je te nemen. Reken op jouw gesternte.

ZONDAG JARIG

Het gedrag van bepaalde planeten suggereert verschuivingen van plannen en strategieën. Jouw kortetermijndoelen zijn, zo te zien, gehaald en je kunt vanaf nu focussen op het opbouwen van kapitaal. Dat is het resultaat van succes: met geld koop je vrijheid voor groei en nieuwe studiemogelijkheden.

STERRENBEELD RAM

Je kunt onder ongewone omstandigheden zijn ontwaakt, maar in goed gezelschap. Concentreer je op herstel van jouw vitaliteit en uiterlijk als je niet goed in je vel steekt. Nieuwsgierigheid kan voor een leuk moment zorgen.

STERRENBEELD STIER

Ga creatief om met jouw energie. Er kan buitenshuis van alles aan de hand zijn. Sta klaar als iemand een beroep op je doet. Denk na over situaties die je van je af hebt geschoven omdat je er niet mee durfde te beginnen.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Probeer wensen om te zetten in daden en weersta de neiging alles in één keer te regelen, want dat kan net verkeerd zijn voor een project waarover goed moet worden nagedacht. Iemand spreekt niet de waarheid.

STERRENBEELD KREEFT

Een gesprek over geld kan bij jou of jouw partner geheel verkeerd vallen. Wees op je hoede voor iemand die jaloers is. Concentreer je zondag op jezelf en probeer niet iedereen te vriend te houden, want dan eindig je in je eentje.

STERRENBEELD LEEUW

Geld kan spanningen veroorzaken of er ontstaat onenigheid over de vraag waaraan het moet worden uitgegeven. Bepaalde wensen kunnen onrealistisch zijn. Kleine conflicten kunnen het beste worden uitgesproken.

STERRENBEELD MAAGD

Afstandelijkheid zal degenen die je na staan verwarren. Laat je door intuïtie en traditie leiden als je twijfelt. Jouw werk kan de plannen van naasten dwarsbomen. Maak het goed door je partner vanavond mee uit eten te nemen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Je kunt het weekend humeurig beginnen en degenen die je storen zullen er van langs krijgen. Gevoelige naasten zullen je dan ook mijden. Let op je gezondheid; wees alert als je moet rijden. Eet en drink zo matig mogelijk.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Streef naar een gezonde balans tussen carrière en thuis. Geef geliefden de kans hun grieven te uiten voor er een uitbarsting komt. Een goed moment om met een nieuwe leefwijze te beginnen; eet verse waar en mijd alcohol.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Slaap uit en lummel wat rond. Dwing jezelf niet tot actie als je daar geen zin in hebt. Mentale stress krijgt de overhand als je niet tijdig gas terugneemt. Zij die je na staan begrijpen dat en zullen je met rust laten tot je weer in vorm bent.

STERRENBEELD STEENBOK

Een cursus management of iets dergelijks kan ervoor zorgen dat je snel promotie maakt en geeft een beter inzicht in de rol die voor je is weggelegd. Plan elke actie zorgvuldig en ga tot uitvoering over zodra je zo ver bent.

STERRENBEELD WATERMAN

De behoefte om jezelf of jouw kennis op een hoger plan te tillen kan sterk zijn. Ruil een hobby die je verveelt in voor iets wat interessanter is. Vrienden kunnen daarbij helpen. Zoek werk waarbij je jouw idealen kunt realiseren.

STERRENBEELD VISSEN

Fysieke vitaliteit kan je het gevoel bezorgen herboren te zijn. Doe wat je wilt doen en doe het alleen, als jouw partner minder energiek is. Op het sportveld kun je iemand verslaan tegen wie je doorgaans niet bent opgewassen.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.