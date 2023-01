Daghoroscoop 17 januari - Sterrenbeeld Schorpioen: Denk na over waarmee je bezig bent!

VANDAAG JARIG

Saturnus, die bij jou een dikke vinger in de pap heeft, vergezelt jou de komende twee jaar. Dat betekent dat je financiële situatie stabiel blijft (waarschijnlijk heb je bereikt wat je voor ogen had) en je meer interesse zult hebben voor je geestelijk leven. Dat is vooral prettig voor studenten, want dat voorspelt succes.

STERRENBEELD RAM

Alles draait om het vergaren van informatie en verbreden van je kennis. Pak een studie weer op, begin een training of maak je een vaardigheid eigen. Er kan sprake zijn van verwarring en complicaties als je voor de media werkt.

STERRENBEELD STIER

Zakelijke bijeenkomsten verlopen succesvol. Verzeker je van de goede reputatie van een geldschieter als je op het punt staat een fikse lening af te sluiten. Neem afstand van spullen uit het verleden en doe weg wat je niet meer gebruikt.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Interessante ontmoetingen kunnen deze dag extra aantrekkelijk maken. Breng tijd door met jouw persoonlijke of professionele partner en verzeker je ervan dat je beiden hetzelfde doel nastreeft. Verbeter persoonlijke contacten.

STERRENBEELD KREEFT

Waartoe je in staat bent weet een ieder die met je samenwerkt en als gevolg daarvan kun je worden uitgenodigd voor een functioneringsgesprek. Neem er genoeg tijd voor om de nieuwe situatie tot je door te laten dringen.

STERRENBEELD LEEUW

Communicatie is nu niet je sterkste kant, maar dat is tijdelijk. Het kan moeite kosten jouw gedachten onder woorden te brengen of instructies door te geven. Een prettige verrassing kan de dag toch iets bijzonders geven.

STERRENBEELD MAAGD

Je hebt al een tijdje de wens om thuis het een en ander op te knappen, maar zorg er eerst voor dat je voldoende energie hebt om je plannen uit te voeren. Ontloop schoonouders die jouw ideeën frustreren of werk aan een betere relatie.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

De kosmos belooft je een redelijk aangename dag, al kunnen jouw gedachten wat verward zijn. Ook je geheugen kan je een beetje in de steek laten, dus raadpleeg jouw agenda en doe een knoop in je zakdoek.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Houd je rustig en denk na over alles waarmee je bezig bent. Je kunt erachter komen dat je slechts de helft van het werk hoeft te doen. Hoewel de dag serieus kan zijn begonnen, neemt de ernst af naarmate de dag vordert.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Jouw persoonlijkheid of uiterlijk kan de aandacht trekken. Onzekerheid kan je grootste vijand zijn en mensen in jouw omgeving kunnen minder betrouwbaar blijken dan je dacht. Laat niet het achterste van je tong zien.

STERRENBEELD STEENBOK

Of je dat nu wilt of niet, je kunt piekeren over situaties in het verleden of over gemiste kansen. Wees niet te hard voor jezelf. Streef naar evenwicht tussen de intuïtieve en rationele kant van je karakter. Reageer wat vaker impulsief.

STERRENBEELD WATERMAN

Je kunt leuke mensen ontmoeten die aan de eisen voldoen om tot jouw vriendenkring toe te treden. Beweeg jij je op het pad der liefde, dan kan een vroeger makkertje ineens de ware blijken te zijn. Los problemen origineel op.

STERRENBEELD VISSEN

Probeer niet altijd de slimste te zijn; je kunt ongewild gevoelens kwetsen. Pas op aan wie je geheime informatie doorspeelt. Promotie kan een eind maken aan financiële onzekerheid, maar gooi niet meteen jouw geld over de balk.

