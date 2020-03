10 Podcasts waarmee thuisblijven een makkie wordt

Voor alle druk, druk, drukke mensen die eerder altijd zeiden „podcasts, wanneer doe je dat, daar heb ik echt geen tijd voor”, staken we op de VROUW-burelen de koppen (digitaal, want: thuiswerken) bij elkaar voor een berg aan favoriete podcasts.

1. Bob

Bob heeft vorig jaar de allereerste Podcast Award gewonnen. Bob is een podcast met een waargebeurd verhaal, waarin alles draait om de vraag: wat is jouw grootste geheim? Want geheimen komen altijd uit, ook al ben je je daar misschien niet helemaal van bewust.

Dat bewijst de vierentachtigjarige Elisa, die nu ze dementeert alleen nog maar kan praten over haar grote liefde Bob, van wie haar kinderen nog nooit hebben gehoord. De podcast-makers ontdekken Elisa’s grootste geheim.

2. De Blankenberge Tapes

Verschillende verhalen, verteld door verschillende personen over de liefde, die zich door elkaar heen vlechten. Hoe meer je in het ogenschijnlijk romantische verhaal wordt gezogen, hoe luguberder het wordt. Tot de laatste woorden branden De Blankenberge Tapes van de spanning.

3. De brand in het landhuis

Podcast-maker Simon Heijmans sleept je mee in de nachtmerrie van zijn jeugd, in het verhaal van Ewald Marggraff. De miljonair en grootgrondbezitter voor wie hij, samen met zijn dorpsgenoten, doodsbang was.

Marggraff kwam om bij een brand in zijn landhuis. Een mysterieuze brand, waarbij de miljonair, zijn kunstcollectie, zijn vermogen (van 16 miljoen euro) en zijn geheimen in rook opgingen. Of kan Heijmans nog wat mysteries ontrafelen?

4. Laura H.

Laura H., ook wel het ’kalifaatmeisje’, reisde samen met haar twee kinderen en haar echtgenoot op jonge leeftijd af naar het kalifaat. Zo gevaarlijk als het was om erin te komen, nog gevaarlijker was het daar – en absoluut onmogelijk om eruit te komen.

Dat laatste lukte haar uiteindelijk toch. Maar waarom ging ze er überhaupt naartoe? Dit verhaal is misschien wel de bekendste podcast van Nederland, over het gelijknamige boek. En de podcast die de meeste stof deed opwaaien.

5. El Tarangu

Dé wielren-podcast voor iedereen die niets met wielrennen heeft (en natuurlijk ook voor iedereen die er wel wat mee heeft). Zo’n 16 jaar vóór de opname van deze podcast wordt voormalig wielrenner Lucien van Impe gebeld door José Manuel Fuente, beter bekend als El Tarangu. Of ze samen eens wat zullen eten, als oud-wielrenners onder elkaar.

Lucien stemt in, maar als hij de telefoon weer ophangt denkt hij: El Tarangu is toch al jaren geleden overleden? Iemand hier liegt. Is het Lucien, die na zoveel jaren zijn geheugen niet meer kan vertrouwen, is het Fuente die zijn eigen dood heeft gefaket of is het een nog onbekende man die zich voordoet als de oude El Tarangu?

6. Mijn vader is een afhaalchinees

In de podcast Mijn vader is een afhaalchinees gaat journalist Felicia Alberding op zoek naar de verhalen achter Neerlands grootste culinaire hits buiten onze grenzen. Ze noemt eten het smeermiddel van onze samenleving en vraagt zich af of onze maag toleranter is dan ons hoofd. Smakelijk én leerzaam.

7. Een nijlpaard kon lachen

Ken je het tv-programma Waku Waku nog? Vast, gezien het gros van het Nederlandse publiek toen aan de buis gekluisterd zat. Een succesnummer van jewelste... dat abrupt van de buis was.

En daar ging een wild verhaal achter schuil, wist de oom van podcast-maker Michiel Eijsbouts, die het geheim meenam z’n graf in. Tot het lachende nijlpaard van de show letterlijk in duigen viel en het antwoord van het einde van Waku Waku in zijn buik bleek te zitten. Praten we in raadselen? Beluister de podcast maar!

8. Daders

Moordenaars, ex-TBS’ers en andere zware criminelen… Zes veroordeelde misdadigers vertellen over hoe hun gruweldaden tot stand zijn gekomen. Hebben ze spijt? En krijgen ze nog een tweede kans in deze maatschappij? Journalist Cas de Jong laat in deze podcast de kant van de daders horen.

9. Het kan je buurman zijn

Hoe is het om laaggeletterd te zijn? Hoe is een bijna-doodervaring? Of hoe is het om te werken als psychiater in het Pieter Baan Centrum? In deze podcast komen doodgewone mensen aan het woord die iets bijzonders doen of hebben meegemaakt. In Het kan je buurman zijn vragen Zegert en Martine hun gasten het hemd van het lijf over uiteenlopende zaken.

10. Van twee kanten

Van een seksleven dat in de sleur komt tot je rot ergeren aan je partner. In de podcast Van twee kanten spreekt Corine Koole met twee geliefden over een (heftige) gebeurtenis in hun relatie. De partners worden apart van elkaar geïnterviewd, zodat ieder openhartig zijn kant van het verhaal kan doen.