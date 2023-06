Bak de lekkerste kokosblondies!

Ingrediënten voor de blondies:

Voor de Blondies:

160 g boter

150 g witte chocolade, grofgehakt

2 eieren

1 eidooier

200 g witte basterdsuiker

¼ tl zout

1 tl vanille-extract

150 g bloem

40 g geraspte kokos

Voor de topping:

150 g witte chocolade, grofgehakt

75 ml slagroom

15 ml sinaasappellikeur

100 g kokosslices, ongezoet

Verder nodig:

boter, om in te vetten

Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 175 °C. Vet een vierkante bakvorm van 20 centimeter in. Bekleed de bodem en twee zijkanten van de vorm met een stuk bakpapier. Doe de boter met 75 gram van de witte chocolade in een hittebestendige kom en smelt deze au bain-marie. Laat het gesmolten mengsel iets afkoelen. Klop intussen in een andere kom de twee eieren en de eidooier met de suiker, het zout en vanille-extract luchtig, tot het mengsel heel licht van kleur is en als een lint van de garde af loopt (ongeveer 5 minuten met de mixer). Meng met een spatel voorzichtig het chocolademengsel door de luchtige eieren tot het een glad geheel is. Spatel vervolgens ook de bloem en de geraspte kokos erdoor. Meng als laatste de andere helft van de gehakte witte chocolade door het beslag. Giet het beslag in de bakvorm en zet deze 25 tot 30 minuten in de oven tot het gebak goudbruin is. Laat daarna volledig afkoelen in de vorm.

