Daghoroscoop 25 november

VANDAAG JARIG

Huis en gezin, die voor emotionele balans moeten zorgen worden belangrijker en tussen 14 mei en29 juli kunt u in psychologisch opzicht grote sprongen vooruit maken en een doorbaak bewerkstelligen. U gezondheid zal u komend jaar niet in de steek laten al kan stress u af en toe parten spelen.

RAM

Een goede dag voor financiële onderhandelingen. Uw argumenten en optreden zullen overtuigen. Een bank of ander financieel lichaam zal onder de indruk zijn van de manier waarop u zich hebt voorbereid. Houd deze dag vooral zakelijk.

STIER

Door u ambitieuzer op te stellen komt u dichterbij uw doel, maar zorg dat er ook ruimte blijft voor een privéleven. Familie zal als een muur achter u staan als dat nodig is. Financiële zorgen en fysiek ongemak verkleinen als u minder klaagt.

TWEELINGEN

Neem geen mensen in bescherming die uitstekend voor zichzelf kunnen zorgen. U zult het beste presteren als u achter de schermen blijft. Kom voor uzelf op als u niet het respect of de kansen krijgt waar u recht op hebt.

KREEFT

Uw speciale vaardigheden zullen weer eens van pas komen. Een prima dag om ideeën uit te wisselen; u bent nu creatief. Een plotseling inzicht in de wensen van uw dierbaren zal het beste in u naar boven brengen. Delegeer meer.

LEEUW

Gebruik uw artistieke aanleg en acteertalent om degenen die zich tegen u keren voor u te winnen. Wees niet bang een beroep te doen op collega’s; delegeer taken en laat ze namens u optreden. Wees op uw hoede als u iets moet beloven.

MAAGD

U kunt in zo’n onbekommerde stemming zijn dat u niemand serieus neemt. Dat wordt lastig als financiële onderwerpen behandeld moeten worden. Begeef u onder de mensen en zorg dat u en public een goede indruk maakt.

WEEGSCHAAL

Ga niet winkelen, tenzij u zojuist een loterij hebt gewonnen. Beheers uw zin om geld uit te geven anders gaat u zeker overdrijven. Bent u onderweg, dan kunt u iets geks beleven of iemand ontmoeten met wie u een relatie begint.

SCHORPIOEN

Door aanslagen op uw tijd zult u zich danig moeten inspannen om te doen wat nodig is om een deadline te halen. Eet regelmatig en zit niet te lang op uw stoel. Uw liefdeleven raakt bekneld als u te veel van uw partner eist.

BOOGSCHUTTER

Hoewel u mensen goed aanvoelt, bent u ook snel op uw teentjes getrapt. Verdoezel dat niet en geef niet anderen de schuld als u uit uw hum bent. Wapen u tegen een gevoel van onbehagen als iets weerzin bij u oproept.

STEENBOK

In gedachten zult u vooral bezig zijn met uw gezin en financiële armslag. Zeker als u uw huis wilt moderniseren. De avond is geschikt voor een bijeenkomst; zoek het gezelschap van gelijkgestemden in bijv. een boekenclub.

WATERMAN

U brengt het meeste tot stand als u alleen werkt, maar maak het uzelf niet te moeilijk en schuif lastige beslissingen op naar een later tijdstip. Beantwoord uw mail en berichten. Word lid van een toneelvereniging of cabaretgezelschap.

VISSEN

Het zal moeite kosten om uw zaakjes op een rij te krijgen als uw zelfvertrouwen taant. Vrienden zijn bereid u te helpen, u hoeft het alleen maar te vragen. Wijze mensen weten wanneer zij het niet alleen af kunnen. Zorg voor beweging.