’De minst ingrijpende manier van intermittent fasting is het ontbijt overslaan’

Vroeger werd ons aangeraden om heel de dag door veel kleine hapjes te eten ’om de stofwisseling op gang te houden’. Nieuwe wetenschappelijke inzichten verkondingen nu het tegendeel. Af en toe even niets eten en met een lege maag naar bed gaan blijkt goed te zijn voor de gezondheid. Eigenlijk wisten we dat al langer: vasten is immers van alle tijden en alle culturen.

In een ver verleden moest de mens het vaak een tijdlang zonder voedsel stellen, omdat het bijvoorbeeld niet beschikbaar was. Hij moest dan noodgedwongen vasten. En ook wie ziek was, werd vroeger aangeraden niets te eten en gewoon het bed te houden. Dat zien we ook in de dierenwereld. Zieke dieren rusten; ze slapen maar eten niet. Niet eten zet iets in gang in het lichaam, een proces dat helend werkt.

Waarom zou iemand af en toe vasten?

Overgewicht en diabetes type 2: Als je af en toe vast, val je niet alleen af omdat je minder eet, maar ook omdat je insulinegevoeligheid verbetert, wat de vetstofwisseling in je cellen stimuleert. Een verlaging van de insulinewaarden komt vooral diabetespatiëntenten ten goede. Vasten verlaagt het risico op bepaalde ziekten zoals sommige kankers, alzheimer, hart- en vaatziekten en bevordert het herstel van lichaamscellen en genen.

Waarom is vasten zo gezond?

Antiveroudering: Proeven bij dieren tonen aan dat caloriebeperking en periodiek vasten een positieve invloed hebben op de gezondheid en gepaard gaan met een kwalitatief beter en langer leven.

Is intermitterend vasten voor iedereen een goede keuze?

Dat denk ik niet. Mijn persoonlijke ervaring leert me dat iemand die gevoelig is voor een verstoord eetgedrag - dus zich regelmatig overeet, last heeft van een sterk jojo-effect, neigt naar orthorexia, boulimia of anorexia - beter eerst kan proberen regelmaat te brengen in zijn/haar eetpatroonen en beter kan vasthouden aan drie hoofdmaaltijden per dag (liefst zonder tussendoortjes, tenzij je echt honger hebt).

Het probleem is dat bij sommigen het vasten een te grote hongerreactie uitlokt, waardoor ze daarna alles eten wat ze te pakken krijgen en de trek naar ongezond eten juist groter wordt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling van intermittent fasting. Probeer eerst aan de basis te werken, aan de ’grote knoppen’ te draaien en je te voeden met kwalitatieve natuurlijke voeding en daarin een goede balans te vinden.

Zodra dat ritme goed zit, kun je aan de ’kleine knoppen’ beginnen te draaien en kun je eventueel kennismaken met intermittent fasting. De meest toegankelijke, minst ingrijpende manier is het ontbijt overslaan.

