Daghoroscoop 30 augustus - Kreeft: Geef kinderen meer aandacht!

De kosmos kan het je lastig maken maar is op zichzelf geen bedreiging van jouw gezondheid. Raak niet in paniek als je plotseling moeite hebt met het uitoefenen van jouw gebruikelijke lichamelijke activiteiten; er is niets mis, alleen jouw energie doet dan een stapje terug en het is tijd de batterij op te laden.

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Door een realistisch doel te kiezen, bespaar je jezelf een teleurstelling. Jouw verlangen naar leven in de brouwerij kan je in moeilijkheden brengen; trap tijdig op de rem. Je zult je beter voelen als je vaker jouw routine durft te doorbreken.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

De dag kan wanordelijk beginnen; plannen worden veranderd of jij moet je aanpassen aan andermans wensen. Door je meegaand op te stellen kunnen tegenvallers meevallers worden. Tob niet langer over iets wat je fout hebt gedaan.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

Pak een studie die je met tegenzin losliet weer op. Sluit het verleden af en kijk met vertrouwen naar de toekomst. Laat je niet opzij zetten. Doordat je jaloezie opwekt kan kritiek meedogenloos zijn. Tel liever plus- dan minpunten.

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

Ga af op de mening van mensen die meer ervaring hebben dan jij. Strijd niet alleen als hulp beschikbaar is. Dit is niet het moment voor verzoening ook al hebt je spijt van een verbroken relatie. Geef kinderen meer aandacht.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

Er dreigt gevaar. Waag je niet op onbekend terrein, tenzij in goed gezelschap. Aanvaard een extra werkopdracht; je zult er beter van worden. Liefde en werk vormen geen goede combinatie. Wijs de avances van een collega af.

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

Veranderingen zijn waarschijnlijk de oorzaak als je niet opschiet met belangrijke zaken. Dat komt slecht uit. Zet niemand onder druk en maak geen misbruik van iemands loyaliteit. Druk jouw snor; je kunt de klok toch niet terug zetten.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Financiële deals van welke aard ook, ook met vrienden of familie, worden dringend afgeraden. Houd je ver van handel, ook al zit je acuut om geld verlegen. Doe niets uit woede of rancune. Mogelijk moet jij ineens op reis.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

De dag kan op professioneel gebied verraderlijk beginnen. Er dreigt onenigheid met een werkgever of collega of je bent boos over een fout waarvoor geen excuses worden gemaakt. Reisplannen kunnen in het water vallen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

Smijt niet met geld om indruk te maken. De viering van een huwelijk of ander feest krijgt de steun die nodig is om er een succes van te maken. Huiselijke en zakelijke besognes kunnen elkaar probleemloos overlappen.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Let op aanwijzingen die onthullen wat er achter bepaalde schermen gaande is. Impulsief investeren in een dubieuze zaak is te riskant. Blijf met beide benen op de grond. Maak je los van mensen die jou niet langer interesseren.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Onbetrouwbaarheid van anderen kan bepaalde plannen in de war sturen. Binnen de familie kan jou de rol van bemiddelaar worden opgedrongen. De beste benadering is een combinatie van oprechte betrokkenheid en gezond verstand.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

Je kunt extra onder druk komen te staan. Bied weerstand aan de verleiding de boel de boel te laten. Zoek niet jouw heil in overconsumptie en wees in de liefde minder koppig. Trek niet te snel conclusies en zeg geen nare dingen.

