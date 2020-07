’In de kajuit sloeg de vonk over’

„Na jaren twijfelen hebben mijn man en ik eindelijk een zeilbootje gekocht. Om te leren zeilen, boekten we een tweedaagse zeilcursus. Sindsdien krijg ik de instructeur maar niet uit mijn hoofd. En hij is zestien jaar jonger dan ik ben!

EHBO-doos

Het begon allemaal toen ik in de kajuit koekjes wilde pakken. Ik verloor m’n evenwicht en stootte keihard mijn hoofd. Het bloedde flink, dus riep ik om hulp. De instructeur pakte meteen de EHBO-doos en verbond me, maar besloot wel om terug te varen. Volgens hem moest het gehecht worden. Ik had wel pijn aan mijn hoofd, maar eerlijk gezegd was ik meer van slag door zijn nabijheid. Zijn geur, z’n gebruinde huid en groene ogen - ik kon even niet meer normaal denken.

Mijn man bleef bij de boot op ons wachten, terwijl wij in zijn auto naar de huisartsenpost gingen. De instructeur stelde me allerlei vragen. Wat ik van het zeilen vond, wat voor werk ik deed, hoe oud ik was. Toen ik grapte dat ik al in de ’aftakelfase’ zat, keek hij me hoofdschuddend aan. Hij zei dat hij me prachtig vond. Ik kreeg het er spontaan warm van. Gelukkig waren we bij de huisartsenpost gearriveerd.

Even later kwam ik met hechtingen en een flinke pleister op mijn hoofd naar buiten. Hij nam mijn gezicht voorzichtig in zijn handen, om te kijken wat de dokter had gedaan. Weer was hij zo dichtbij. Ik voelde een enorme aantrekkingskracht; ik wilde hem zoenen. Natuurlijk deed ik dat niet, maar ik kon aan niks anders denken.

Zenuwachtig

Eenmaal terug bij de boot had ik alleen nog maar oog voor hem. En hij keek terug. Tegen de avond ging hij weer naar huis en sliepen mijn man en ik voor het eerst op de boot. Een romantisch moment voor ons tweeën, ware het niet dat mijn man als een blok in slaap viel. Ik kon met geen mogelijkheid in slaap komen, dus toen heb ik de instructeur op Facebook opgezocht. Zijn account stond op privé, dus ik kon niet zien of hij een vriendin had. Terwijl ik aan het speuren was, dacht ik: ’Waar ben je mee bezig?! Je lijkt wel een puber!’

De volgende dag was ik zenuwachtig, omdat ik hem weer zou zien. We hadden continu oogcontact en het leek of hij me steeds opzocht. Hij greep mij zelfs bij mijn middel vast toen hij iets uitlegde. Toen besefte ik dat het gevoel wederzijds was. Bij het afscheid vroeg ik om zijn privé-nummer, voor als we nog vragen zouden hebben. Hij gaf het met een veelbetekenende glimlach. Eenmaal thuis appte ik hem meteen: ’Heb je een relatie?’ Toen ik in mijn beeldscherm ’nee’ zag staan, kreeg ik kriebels van de zenuwen.

Alleen lust

En nu? Ik heb in een impuls geappt dat ik daar blij om was. Inmiddels hebben we al weken contact. Mijn man weet van niks. Ik wil mijn relatie niet op het spel zetten, maar ik weet me geen raad met deze gevoelens en wil ervan af. Misschien is het alleen lust en is de spanning weg zodra we seks hebben gehad. Zal ik dan toch maar een keer met hem afspreken?”

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.