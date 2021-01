Comfort food: Pasta asperge!

Premium Lifestyle

Waarom zeezout écht anders is dan tafelzout (plus een recept voor tonijnsalade)

Als je het over tafel- en zeezout hebt, is sprake van twee totaal andere producten, op heel verschillende manieren vervaardigd. En dat proef je. Tegenwoordig wordt dat lekkere zeezout ook in ons eigen land gewonnen. We gaan naar Zeeland waar van water uit de Oosterschelde ambachtelijk zeezout wordt ...