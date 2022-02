Daghoroscoop 23 februari - Besteed aandacht aan je uiterlijk, Stier

VANDAAG JARIG

Door een samenspel van planeten ligt de nadruk dit jaar meer op jezelf dan op anderen, op de ontwikkeling van je persoonlijkheid, je wensen en belangen en het benadrukken van jouw onafhankelijkheid. Dit wordt sterker naarmate het jaar vordert. Het leuke is dat kansen naar je toe komen.

RAM

Hoewel jij goed kunt samenwerken, ben je op je best als je alleen opereert. Laat je inspireren door jouw rijke fantasie. Gebruik elke kans om jouw reputatie te vestigen of te zuiveren. Onderschat het belang van een goed netwerk niet.

STIER

Geduld en diplomatie zijn essentieel als je je zin wilt krijgen. Houd steeds voor ogen dat je er weinig aan hebt een veldslag te winnen als je de oorlog verliest. Besteed aandacht aan jouw uiterlijk en doe niet of je de wijsheid in pacht hebt.

TWEELINGEN

Zakelijk zul je meer succes hebben met kopen dan verkopen. Timing en op het juiste moment handelen zijn cruciaal. Maak een afspraak met die intrigerende persoonlijkheid die je beter wilt leren kennen en doe het nu!

KREEFT

Leg het accent op je carrière; het verlangen uit te blinken kan echter te groot zijn. Doe liever een stap terug en plan een geleidelijke vooruitgang. Luister naar de leiding als je een nieuwe baan begint; maak geen onherstelbare fouten.

LEEUW

Studenten lopen vitale informatie mis als zij zich laten verleiden een college over te slaan. Zij die werken moeten hun kennis uitbreiden en samenwerken met vakgenoten om hun netwerk en zakelijke belangen uit te breiden.

MAAGD

Jouw verantwoordelijkheidsgevoel kan zwaar wegen als je je zorgen maakt over een familielid. Doe wat je je voorneemt meteen; van uitstel komt te vaak afstel. Praten over gemaakte fouten zal verhelderend zijn maar kan jou ook raken.

WEEGSCHAAL

Heb je een bedrijf, dan zul je productief zijn. Misschien moet je een partner aantrekken. Bundel jouw kracht met iemand die je aspiraties en visie deelt. Zoek voor een fysiek ongemak eens jouw toevlucht in het alternatieve circuit.

SCHORPIOEN

Communicatie is je sleutel tot succes. Praat met een ondergeschikte die zich verloren voelt. Zorg dat jouw mensen weten wat er in teamverband van hen wordt verwacht. Zie er op toe dat je adequaat wordt beloond.

BOOGSCHUTTER

Durf een grap uit te halen; dat brengt leven in de tent. Breng mensen echter niet in verlegenheid. Een poging een speciale vriendschap te activeren wordt beloond, maar je zult je er blijvend voor moeten inspannen.

STEENBOK

Onderhandelingen over erfgoed of eigendommen kunnen soepel verlopen. Jouw inzet werpt vruchten af. Opnieuw kan blijken dat het nuttig is het ijzer te smeden als het heet is. Privé kan een smeulende ruzie tot uitbarsting komen.

WATERMAN

Stel de realisatie van een slim idee niet uit. Zet het op papier, maak er een coherent geheel van en zoek zo nodig een financier. Anderen kunnen jou de ogen openen met een mening; geef de jouwe echter niet te snel prijs.

VISSEN

Geldzorgen kunnen jou motiveren harder of langer te werken. Ontwikkel liever een spaarplan dan grote aankopen op afbetaling te doen. Doe je voordeel met de ervaring van anderen. Je professionaliteit kan goodwill opleveren.

