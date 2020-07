Suus en Inge zoeken zaaddonor: Wij hebben al koffie gedronken met een potentiële donor

Suus (links) en Inge (rechts) Karskens

Suus (34, links) en Inge (29) Karskens zoeken een zaaddonor via Facebook. Het stel is al jaren opzoek naar een geschikte donor. Een vriend liet het op het laatste moment afweten en corona blokkeerde de weg naar de donorbank. Dus mannen zonder kinderwens, maar die wel hun genen willen doorgeven opgelet, want het stel zet nu op Facebook de zoektocht voort. „Wij hebben al koffie gedronken met een potentiële donor.”