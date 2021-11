Durf jij nog hardop te hoesten in het openbaar?

De klachten die horen bij het coronavirus, komen grotendeels overeen met verkoudheidsklachten. „U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), u hoest”, zijn de eerste twee klachten op het lijstje van de Rijksoverheid. Het advies is om je te laten testen bij klachten. Maar heeft niet iedereen wel eens een loopneus in november?

Schaamte

In het openbaar hoesten voelt momenteel als een taboe. Wanneer je moet hoesten, kan dat een indicatie van het coronavirus zijn. Als andere mensen dat horen, kan dat zorgen voor ongemak. Daarom houden sommigen hun hoest in. Schaamte kan hierbij een grote rol spelen, legt Ilona de Hooge uit bij EditieNL. Ze is bij Universiteit Wageningen universitair hoofddocent marketing en consumentengedrag, gespecialiseerd in emoties: „Het ene element is het schaamtegevoel. Mensen schamen zich als ze in de ogen van andere mensen iets fout doen. Dat zit vooral in het hoofd van mensen.” Daarnaast legt ze uit dat de schaamte kan ontstaan uit het feit dat het coronavirus zo actueel is. Het is veel in het nieuws en het is een dagelijks gespreksonderwerp. Hierdoor schamen mensen zich nog sneller als ze moeten hoesten in het bijzijn van anderen.

Niet zoveel

Laat jij je meteen testen als je af en toe moet hoesten? Of ga je ervan uit dat het niet zoveel voorstelt? Een onschuldige hoest kan een symptoom zijn van corona. Zeker nu een groot deel van de bevolking gevaccineerd is uit het coronavirus zich in veel gevallen minder heftig: mensen worden minder ziek als ze daadwerkelijk corona blijken te hebben. Dit is te lezen op de website van het RIVM. „De vaccinatie beschermt tegen ziek worden door het coronavirus.” Hierdoor is het voor veel mensen toch onduidelijk wanneer aan de bel getrokken moet worden, want de gewone verkoudheid en griep gaan nog steeds rond. Het onderscheid tussen deze onschuldige klachten en coronaklachten is steeds moeilijker te maken.

Reacties

Op Twitter zijn er ook mensen die het vervelend vinden om te hoesten in het openbaar, met name in het openbaar vervoer. Lucca durft bijvoorbeeld niet meer te hoesten in de trein.

Fem heeft er ook last van, maar dan in de bus.

Deze twitteraar heeft klachten, maar denkt dat het geen corona zal zijn.

Praat mee

Durf jij nog hardop te hoesten in het openbaar? Ga jij nog naar je werk als je verkouden bent? Praat mee via onze Facebookpagina!