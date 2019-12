Daghoroscoop 24 december

VANDAAG JARIG

Terwijl het u financieel voor de wind zal gaan, zult u het ook leuk vinden om hard te werken en dat blijft de komende jaren zo. Kinderen kunnen het u echter moeilijk maken; ze kunnen obstinaat en tegendraads zijn. Als u iets van hen verlangt, zult u met goede argumenten moeten komen.

WOENSDAG JARIG

Uw inkomen neemt toe; dat geldt voor het hele jaar, maar meer nog in het voorjaar dan later. Aan het eind van het jaar zult u harder moeten werken voor dezelfde voorspoed. Oudere kinderen kunnen financieel voor u in de bres springen; jongeren zullen u motiveren meer te gaan verdienen.

DONDERDAG JARIG

Speculeren zit niet in uw aard, al kan de verleiding af en toe ontstaan. De muziekindustrie en amusementssector spreken u aan en daarin beleggen kan lucratief zijn. Overdrijf echter niet. Liefde kan in 2020 gecompliceerd zijn, maar uw sociale leven zal gedijen.

RAM

U kunt gevraagd worden een samenzijn bij te wonen van prominente lieden die in staat zijn zakelijke kansen te bieden of bij te dragen aan uw netwerk. Ook kunt u gevraagd worden toe te treden tot een prestigieuze organisatie.

STIER

Allerlaatste klusjes, gecombineerd met de organisatie van feestelijkheden kunnen overweldigend lijken en u dwingen onophoudelijk actief te zijn. Blijf vrolijk; schakel naasten in als u veel mensen over de vloer krijgt.

TWEELINGEN

Uw fantasie zal ervoor zorgen dat u de mensen die u ontvangt zult verrassen. Uw gemeenschapszin kan u ertoe brengen anderen te helpen een kerstmaal voor eenzamen te bereiden of voor Kerstman te spelen in een kindertehuis.

KREEFT

Het plannen van een familiebijeenkomst kan een nachtmerrie worden als naasten op het laatste moment hun plannen veranderen. Leg u er liever bij neer dan op uw poot te spelen. Hopelijk beseffen ze op tijd dat ze aardiger moeten zijn.

LEEUW

Haal een paar keer diep adem en probeer deze dagen op evenwichtige wijze door te komen. Als u gehaast bent zal de spanning alleen maar toenemen. Haast vergroot bovendien het risico op ongelukken. Nodig vanavond vrienden uit.

MAAGD

Geld uitgeven en toch uw budget in balans houden kan uw voornaamste punt van aandacht zijn. Ga even zitten voor u de deur uitgaat en bekijk uw financiële positie. Trap op de rem als u in de rode cijfers terecht bent gekomen.

WEEGSCHAAL

U bent dezer dagen in staat het juiste te zeggen, zeker als het erom gaat affectie te tonen aan degene die u lief zijn. Een gunst die u vraagt zal gehonoreerd worden en een gevoelige discussie zal zo uitpakken als u graag wilt.

SCHORPIOEN

U hebt zin in de feestdagen, of u die nu rustig doorbrengt of uzelf onderdompelt in feesten en partijen. Harmonie zal de boventoon voeren al kunnen er pittige discussies ontstaan. Tel de zegeningen die u ten deel vallen.

BOOGSCHUTTER

Er ligt een plezierige kerst voor u. Het ontbreekt u niet aan fantasie waardoor u een creatieve laatste hand kunt leggen aan al hetgeen versierd moet worden. Laat u ook betrekken bij de spirituele betekenis van deze dagen.

STEENBOK

U kunt met opgewonden standjes te maken krijgen, maar als u daarop bent voorbereid zult u in staat zijn rustig te blijven. Oordeel niet te hard over naasten wier opvattingen u tegenstaan. Leg u erbij neer als een afspraak niet doorgaat.

WATERMAN

Geniet van de feestelijke sfeer om u heen ook al draaft u rond om iets belangrijks te volbrengen. Stel geld en energie ter beschikking van mensen die het minder hebben getroffen dan u . Misschien kunt u een dakloze uitnodigen.

VISSEN

Er zal geen gebrek zijn aan uitnodigingen en u zult keuzes moeten maken. Een ontmoeting met iemand die meer indruk op u maakt dan u voor mogelijk hield kan uw mening veranderen ten aanzien van uw eigen leven.

