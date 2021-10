Daghoroscoop 28 oktober - Zorg voor een liefdevolle avond, Boogschutter

VANDAAG JARIG

Jouw gezondheid zal goed zijn, mits je deze voldoende aandacht geeft. Je kunt zelf veel doen om problemen te voorkomen. Ontwikkel liever het geloof in jezelf dan angst en bezorgdheid. Zorg voor gezonde spieren; je hoeft geen bodybuilder te worden, maar voorkom dat spieren verslappen.

RAM

Bedenk wat je met je leven wil doen en kweek genoeg zelfvertrouwen om te slagen. Misschien heb je een aanvullende opleiding of training nodig. Dromen worden realiteit als je je laat drijven door je ambitie.

STIER

Mentale kracht kan je een voorsprong op de concurrentie geven. Je kunt in een situatie terechtkomen waarin je geneigd zult zijn iemand uit te dagen. Financieel nieuws kan je opgelucht doen ademhalen, zeker als je afhankelijk bent.

TWEELINGEN

Achter de schermen gebeurt meer dan je denkt. Zakelijke schulden worden vereffend zonder je bemoeienis en je diepste wensen lijken te worden verhoord. Je maakt indruk als je ook in je vrije tijd met je werk bezig bent.

KREEFT

Een prima dag voor financiële activiteiten, zolang je niet over de schreef gaat. Een advies van een professional kan goed uitpakken, vooral als je plannen hebt voor jezelf te beginnen. Pas op voor overconsumptie; denk aan de consequenties.

LEEUW

Leef je leven ten volle door alles wat jouw kant op komt te verwelkomen. Je kunt de financiële positie van je gezin aanzienlijk verbeteren als je thuis productief bent. Zorg vanavond voor beweging; ga fietsen of wandelen.

MAAGD

Besef, als je conclusies trekt of een mening ontwikkelt, dat je denken vaak emotioneel wordt bepaald en dat je fantasie groot is. Een prima combinatie om van schrijven je beroep te maken, maar niet voor exacte vakken.

WEEGSCHAAL

Je zult vooral productief zijn als je thuis kunt werken. Schraap bij elkaar wat anderen je schuldig zijn, verzamel fondsen voor een goede zaak, verzilver tegoedbonnen. Bel een aannemer als je je huis wilt renoveren.

SCHORPIOEN

Je positieve en liefdevolle houding is een pluspunt. In zaken en carrière geeft het je een streepje voor. Er zal een loden last van je schouders glijden als iets waarover je je zorgen maakt zonder veel moeite wordt opgelost.

BOOGSCHUTTER

Beperk het contact met mensen die wankelmoedig zijn of onberekenbaar. Streef naar harmonieuze relaties. Blijf in balans door je te uiten in een vorm van kunst, te mediteren of te wandelen. Zorg voor een liefdevolle avond.

STEENBOK

Kijk eens achterom en evalueer de beslissingen die je hebt genomen. Denk na over de fouten die je hebt gemaakt en hoe je herhaling ervan kunt voorkomen. Vier de problemen die je hebt overwonnen.

WATERMAN

De nadruk zal op sociale contacten en activiteiten liggen. Ga lunchen of naar een borrel of loop een paar holes met een relatie. Wat op het eerste gezicht niets met zaken te maken heeft, kan daarop toch een gunstig effect hebben.

VISSEN

Breng je kennis op een hoger plan. Verdiep je in geschiedenis of een vreemde taal. Een prima dag om een reis te plannen of een opleiding in het buitenland, zeker als je carrière een duwtje in de rug kan gebruiken.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!