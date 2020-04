Móet de man altijd de rekening betalen?

Wie betaalt?

Bij een eerste date stond ik er altijd op de rekening te betalen. Al was het ’t laatste waar ik m’n geld aan uitgaf die maand. Ik wilde namelijk niet het gevoel geven dat ik een profiteur was. Daarbij: als wij vrouwen altijd maar de rekening voor ons laten betalen, worden we dan ooit financieel gelijk aan mannen? Omdat niet elke man er gecharmeerd van was, deed ik het vaak stiekem na een toiletbezoek.

Dat niet iedereen er hetzelfde over denkt, blijkt uit een enquête van het programma Radar vorig jaar. De helft van de ondervraagden zou de rekening willen splitsen, iets minder dan een vijfde is er voorstander van dat de man betaalt en maar een half procent vindt dat de vrouw moet betalen. Is het niet heel ouderwets om te vinden dat een man ‘hoort’ te betalen. Single-coach Hans Gierink zei over de uitslag van de enquête dat het met onbewuste psychologie te maken heeft. „Een man moet toch jagen en een vrouw speelt het spel mee.”.Daar heeft hij wel een punt.

De expert

Ook Telegraafs psycholoog Jeffrey Wijnberg zei hierover in de krant: „Dat de vrouw dan, door emancipatie gedreven, ook zelf een behoorlijke duit in het zakje kan doen, is mooi voor haar, maar geen vrijbrief voor de man om zijn basis-verantwoordelijkheden op te geven. Dat dit zo werkt, heeft alles te maken met het feit dat de mens, in de vrouwelijke of mannelijke versie, emotioneel niet is veranderd.”

Eén ding is duidelijk, deze dame gaat de rekening in elk geval niet betalen:

