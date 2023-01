Beauty tips en tricks: zó begin je stralend aan het nieuwe jaar

„Je hoeft natuurlijk niet rigoreus het roer om te gooien. Daar gaat het namelijk meestal mis bij de meeste mensen. Die leggen de lat zo hoog met goede voornemens dat die uiteindelijk helemaal niet haalbaar zijn. En dan verval je binnen de kortste keren natuurlijk meteen weer in de oude gewoonten.

Bedenk iets waar je echt wat aan hebt, bijvoorbeeld waardoor je beauty routine verbetert. Als het resultaat namelijk goed is, heb je ook gelijk iets daaraan! Ik deel hierbij graag een aantal beautytips die ik zelf voor het nieuwe jaar zeker ga volhouden en/of doorvoeren.

Beauty detox

Begin december begon ik al enthousiast aan een beauty detox en dat is op zich echt een aanrader; ook goed om in het nieuwe jaar mee te beginnen, maar het kan op elk moment van het jaar.

Tien dagen lang deed ik de detox van Organic Pharmacy, eigenlijk om juist na de feestdagen iets minder stress te hebben. Een schoon en gezond lichaam is immers een prima start, ook aan het einde van het jaar.

Met diverse natuurlijke, plantaardige supplementen wordt het lichaam gereinigd en help je de spijsvertering een handje. Wel zo fijn, dat voelde je op een gegeven moment ook en al met al was ik ook 1,5 kilo afgevallen na deze kuur, hoewel dat volgens de samenstellers van de kit niet het hoofddoel moet zijn.

Body olie

Een echte aanrader was daarnaast de detox body oil van hetzelfde merk - maar je kunt natuurlijk ook een ander merk gebruiken - op basis van rozemarijn (goed voor de doorbloeding) en jeneverbes (antibacterieel en ter vermindering van cellulitis).

Dit breng ik aan met een zachte bodyborstel met een lange steel, direct na het douchen als de huid nog wat vochtig is. Wat een booster in de vroege ochtend, je voelt je direct ’aan’ staan. Het is dus een van mijn voornemens om dit ook de rest van het jaar vol te houden.

Het lijkt mij ook in de zwoele zomermaanden heerlijk, omdat de body olie dan waarschijnlijk heel verkwikkend werkt. En door het stevig borstelen (scrubben kan ook, dat is een andere variant maar net zo goed werkend) ontdoe je jezelf ook van gif- en afvalstoffen.

Serum ampullen

Tijdens de detoxkuur gebruikte ik ook verstevigende serum ampullen als snelle boosterkuur voor de huid. Je hebt deze van diverse merken, ook de exemplaren van Filorga, Collistar, L’Oréal Paris en Babor zijn geweldig en je kunt precies kiezen waar je de focus op legt.

Wil je meer glans, stevigheid, extra vitamine C of vochtaanvulling? Alles kan en zo’n kuur werkt direct. Vind je het niet prettig om deze olie-achtige emulsie direct op het gezicht aan te brengen? Mengen met je vaste dag- of nachtcrème werkt ook prima en smeert extra makkelijk uit.

Zelf neem ik de helft van de ampul (je breekt het glazen exemplaar makkelijk doormidden) in de ochtend en de andere helft in de avond, zo heb ik toch het gevoel dat ik ’dubbel’ profiteer van de voordelen. Mijn voornemen? Zo’n kuur doe ik minimaal drie keer per jaar!

Make-up eraf

Ik betrapte mezelf er de laatste paar weken op toen het nogal druk was voor de feestdagen: soms vergat ik mijn make-up eraf te halen voor het slapengaan en gooide ik gewoon wat serum of nachtcrème over mijn make-up van de dag. Terwijl ik juist altijd zelf streng predik tegenover anderen: doe dit niet! Daar wordt je huid echt snel ouder van.

Als reminder heb ik nu een mooie, knalroze katoenen (wasbare) removerpad gekocht die pontificaal in een bakje ligt in de badkamer. Geen ontsnappen aan meer dus! En heel eerlijk: het remover ritueel duurt hooguit drie minuten en dat moet een goede huid als beloning toch wel waard zijn?

Minerale make-up

Sinds ik minerale make-up gebruik (foundation en/of poeder) voelt mijn huid veel ’schoner’ aan en heb ik eigenlijk nooit meer last van oneffenheden of huidirritaties. Deze natuurlijke make-up (want mineraal) is voor mij de beste methode om mezelf zo natuurlijk mogelijk op te maken en ook de beste manier om je huid te verzorgen.

Het fijne is dat ik op een beginnend zomerse dag ook nog geen Sun Protection Factor (SPF) hoef te smeren, omdat minerale poeder ook een zonwerend effect heeft. Je kunt er niet direct volop mee in de zon, maar een bezoek aan een terrasje kun je er zeker wel mee trotseren.

Aangezien ik ook erg fan ben van de minerale bronzingpoeder heb ik het twee-in-een effect: ik zie er wat gekleurder uit en toch oogt dit natuurlijk. Bovendien brengt het lekker makkelijk aan met een kwast en kun je zelf bepalen of je iets meer - bij een avondje uit - of iets minder aanbrengt (op het werk).

Wimpers

En last but not least: ik kan niet meer zonder wimperextensions. Die laat ik eens per maand bijvullen, waardoor ik altijd een goede wimper heb. Maar ook een wimper ’permanentje’ of de wimpers verven heeft een instant effect.

Zelfs als je een dag amper make-up draagt heb je altijd een uitgerust gezicht, want je ogen zijn echt de blikvanger. Een oogpotloodje onder de ogen en een beetje lipgloss of een lippenstift in een kleurtje en je oogt al heel verzorgd. Bedenk dat je niet zoveel nodig hebt om er uit te zien alsof je een paar uur aan je uiterlijk hebt besteed. Dit spaart tijd en levert toch wat op! Een prima voornemen dus…”

