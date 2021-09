Daghoroscoop 13 september - Doe je eigen ding, Weegschaal

VANDAAG JARIG

Het segment van jouw horoscoop waaronder je werk en gezondheid vallen is sterk, waardoor de kans op een mooie baan stijgt als je werk zoekt, maar ook als je al werk hebt. Je fysieke welzijn blijft goed als je de restricties handhaaft die je gewend bent, dan zijn ingrepen misschien niet nodig.

RAM

Sta op tijd op als je veel te doen hebt. Er spelen professionele belangen en carrièreverplichtingen. Maak gebruik van de invloed van de kosmos als je uit bent op succes. Wees niet bang voor uitdagingen; ze kunnen je stimuleren en motiveren.

STIER

Makkelijk toegankelijke informatie over een verborgen feit zal je niet bevredigen. Je wil meer weten. Verwacht niet van mensen dat zij je uit vrije wil zullen vertellen wat er aan de hand is. Je intuïtie kan je meer helpen dan je ratio.

TWEELINGEN

Te veel van het goede is funest voor je portemonnee. Je hebt er geen moeite mee om zonder na te denken geld uit te geven als je het naar je zin hebt, maar als de rekeningen binnenkomen kunnen die voor hoofdpijn zorgen.

KREEFT

Er kan onenigheid met je partner ontstaan over leefomstandigheden of je leefwijze. Een onbelangrijk besluit krijgt verwijdering tot gevolg als dat met de huiselijke situatie te maken heeft of met de aankoop van een stuk meubilair.

LEEUW

In weerwil van wat tegenslag of een misverstand wordt het, als je je best doet, een redelijke dag. Verlies je kalmte niet en blijf gefocust, dan kan je alles naar je hand zetten. Als je ergens te laat komt, kan je dat goedmaken met je inzet.

MAAGD

Luiheid kan toeslaan en dan zul je geneigd zijn ingewikkelde kwesties terzijde te leggen. Dat kan je echter duur te staan komen, evenals nalatigheid of gebrek aan competentie. Stel je bescheiden op en mijd snelle reacties.

WEEGSCHAAL

Laat het runnen van de dagelijkse routine eens aan je partner over. Je kunt niet in de juiste stemming zijn om situaties diplomatiek te benaderen en evenmin zin hebben om naar anderen te luisteren. Doe je eigen ding.

SCHORPIOEN

Je kunt eindelijk het nieuws ontvangen waarop je al geruime tijd wacht. Breng de communicatie op gang. Studenten zullen beter begrijpen wat ze studeren en waarom, waardoor hun enthousiasme zal toenemen. Maak reisplannen.

BOOGSCHUTTER

Kijk eerst even wat er op je bankrekening staat voor je de deur uitgaat en impulsief dingen aanschaft. De kosmos waarschuwt voor het nemen van risico’s en overdrijving. Schakel je gezonde verstand in en handel overeenkomstig.

STEENBOK

Maak vroeg een dagindeling en houd je daaraan. Onderdrukte emoties kunnen een uitweg zoeken en zowel jou als anderen diep raken. Laat je in deze periode, waarin makkelijk een ongeluk kan gebeuren, niet in met riskante activiteiten.

WATERMAN

Stress en frustratie kunnen de hele dag de boventoon voeren. Er loert gevaar als je nonchalant bent of een te groot risico neemt. Wees op je hoede met zware apparaten en scherpe voorwerpen. Lees veiligheidsvoorschriften.

VISSEN

Je bent vandaag bereid een belangrijk besluit te nemen. Richt je aandacht op prioriteiten en werk essentiële taken één voor één af. Wees op alles voorbereid, van aangename verrassingen tot onverwachte situaties.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!