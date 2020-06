Hoe wordt Jan een Don Juan?

Het is een veelgehoorde klacht: Nederlandse mannen zijn slechte verleiders. Aardige jongens, daar niet van, maar een beetje simpel, zeg maar, in de liefde. Nee, dan de Italiaan! Dat is je ware! Daar staan ook de Nederlandse vrouwen laaiend van in brand, aangevoerd door de vrouwen van VROUW. Maar helaas is de voorraad huwbare mannelijke Italianen in Nederland beperkt - het merendeel woont immers in Italië - en moet de gemiddelde Nederlandse vrouw haar leven delen met een lompe boer zonder enig gevoel voor romantiek. Vandaar de vraag van VROUW: ’Kan de Nederlandse man niet íetsje meer als een Italiaan zijn? Is dat nou echt te veel gevraagd?’ Ik beloofde het uit te zoeken...

Een kolfje naar mijn hand, want ik bén namelijk zo’n beroerde Nederlandse verleider. Nooit een bloemetje mee voor moeder, vlekken op mijn trui, in slaap vallen na de seks. En - nog veel beter - ik heb een (half)Italiaanse vriend die werkelijk onweerstaanbaar is, getuige ook zijn bizar knappe, veel jongere maar desondanks dubbelafgestudeerde en boomlange schat van een vrouw (de 28-jarige, Limburgse crimonoloog Irene, red.), die alleen al op basis van haar lengte voor hem veel te hoog gegrepen zou moeten zijn. Hij heet Selwyn Senatori, is gevierd kunstenaar te Amsterdam en legt ons hieronder haarfijn uit hoe fijn het is een Italiaan te zijn.

Waarom vinden vrouwen Italianen aantrekkelijker dan Nederlandse mannen?

„Dat begint bij het uiterlijk: de Nederlandse man besteedt - hoewel het ietsje beter wordt - buitengewoon weinig aandacht aan zijn garderobe en uiterlijk. De Italiaan is meer gegroomd, meer gestyled. Hij is een pauw: mooiere veren, glanzender, meer kleuren... Hij valt meer op. Nederlanders vinden dat al snel aanstellerig. Als je het helemaal reduceert naar het weer en onze plek op de aardbol: Nederlanders zijn koud, introverter, geslotener; hun rits is dicht. De Italiaan is warm, open, hangt hem d’r uit. Ik denk dat het geografisch is bepaald: hoe dichter bij de evenaar, des te toegankelijker het volk.”

En dat is dus aantrekkelijk?

„Je laat in ieder geval zien dat je er bent. Je straalt en oogt zelfverzekerd. Kijk: er zit natuurlijk een genetische, oeroude, diepgewortelde kennis in de Italianen. Een vanzelfsprekende zelfverzekerdheid. Uiteindelijk beschouwen we onszelf allemaal als afstammelingen van de hoge renaissance. Als uomo universale. De man die eigenlijk alles kan. Die atletisch is. Die kennis heeft van zaken. Van wetenschap. Kunstzinnig is. Culinair onderlegd. Fijne bedpartner en weet ik wat niet. Wij worden geboren met stijl. Klaar. Als ik met 15 euro naar de Zeeman ga - niets mis met de Zeeman, want daar haal ik al mijn witte ’opahemdjes’ - loop ik eruit en vragen mensen of ik naar een bruiloft ga, zó mooi zie ik er dan uit. Nederlanders hebben dat niet. Die missen dat genetische stijlpakketje. Wij hebben stijl, jullie kunnen heel goed… dijken in elkaar knutselen! Weet ik veel. Jij kunt vast heel goed schaatsen.”

Kan ik dan helemaal niets doen aan dat stijltekort?

„Je kunt het altijd proberen. Om te beginnen kun je die elektrische fiets dumpen, je Crocs wegdoen en een paar dikke Santoni-loafers aanschaffen, je weet wel, die instappers met die kwastjes. Even goed in de kleding duiken, even naar de kapper, je haar doen, baardje netjes. Gewoon laten zien dat je er bent want je mag er wezen! Ook belangrijk: laat je adviseren. Doe onderzoek. Doe research. Dat is het begin. Deskundige mensen genoeg in de betere kledingzaak.”

