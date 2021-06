De vechtscheiding deel 77: ’Ik maak een selfie met mijn borsten half boven water’

„Hoe gaan we het vieren?” vraag ik Casper, mijn zwager en sinds een paar uur grootaandeelhouder van ons makelaarskantoor. „Nog even niet,” antwoordt hij: „Ik heb al een afspraak voor vanavond. Na de bezichtiging?” Hij drukt een kus op mijn voorhoofd en verdwijnt. Ik slik mijn tranen van teleurstelling weer in. Ik wil het vanavond vieren. De kinderen zijn er vanavond niet. Ik kan eindelijk mijn ouders afbetalen en ik heb het Bas weer moeilijk gemaakt. Genoeg reden voor een drankje.

Echte liefde?

„En Sara wil zwanger worden,” zegt een pesterig stemmetje in mijn hoofd. Ik denk weer terug aan de ovulatietest die ze voor me probeerde te verbergen. Ze lijkt me niet het type dat snel in paniek is, dus waarschijnlijk zijn ze al een tijd bezig. Ze zijn serieuzer dan ik dacht.

Zou het echte liefde zijn? Ook vanuit Bas? Wil hij echt nog een baby of geeft hij toe om van het gezeur af te zijn? Ik krijg het warm van het idee. Alles wordt anders met een kind erbij. Mijn kinderen zijn dan niet meer nummer 1 voor hem. Dat prille geluk eist natuurlijk al zijn aandacht op. Hoe langer ik er over nadenk, hoe warmer ik het krijg.

Zwangerschapstest

„Waarschijnlijk loopt het niet zo’n vaart,” sus ik mezelf. Het lijkt me niet logisch dat Bas heel snel raak schiet. En als hij dat wel doet dan wil hij waarschijnlijk snel scheiden en zal dan eerder instemmen met alles wat ik wil. Tevreden roer ik in mijn chai latte.

Ik vis de zwangerschapstest uit mijn tas en kijk ernaar. Ik kan me niet voorstellen dat ik zwanger ben. Dat voelde toch echt heel anders. Alleen dat jankerige herken ik van 15 jaar geleden. Toch wil de test niet thuis doen. Dat maakt het te echt.

Ik stop de zwangerschapstest weer terug in mijn tas. Dan zie ik opeens de sleutelbos die ik heb gekregen van de grote villa aan de rand van het dorp. Het huis staat al tijden leeg. Waarschijnlijk te duur. We hebben het sinds kort in de verkoop. Het leek me wel wat voor Casper, maar die heeft pas volgende week tijd voor een bezichtiging. Ik besluit alvast heen te gaan. Er staat een jacuzzi op het dakterras met een fenomenaal uitzicht over de omgeving. Ik haal een fles bubbels uit de koelkast en vertrek naar de villa.

Emotionele toestanden

In de badkamer doe ik eerst de test. Negatief. Mooi. Emotionele toestanden als een zwangerschap kan ik nu echt niet gebruiken. Als het straks rustiger wordt, word ik vast wel weer ongesteld. Fluitend zet ik het bad aan, kleed me uit en open de fles.

Toch wel saai om het alleen te vieren. Ik zak in de kuip en geniet van het uitzicht. De avondzon staat laag en schijnt over de weilanden en het meer. Het gras is nog groener dan groen. Het water is diep groen blauw. Mooiere kleuren heb ik nog nooit gezien. Een zwerm zwaluwtjes danst boven het meer. In de verte zie ik de flats van het andere dorp. Ze schitteren in het zonlicht. Het maakt ze veel mooier dan ze in werkelijkheid zijn.

Selfie

Daardoor geïnspireerd zoek ik een softfilter op mijn telefoon. Ik zet hem op de selfiemodus en knip een paar keer af. Wulps kijkend, mijn heupen scheef, mijn borsten half boven water. Mmmm, niet slecht al zeg ik het zelf. ’Bubbels, bad, borsten,’ app ik naar de dj en stuur hem de foto. Hij is meteen online: „Mag ik meer zien?”

Ik richt hem weer op mezelf en knip af. Een tepel en veel stomend water. Heel sensueel. Ik stuur hem door. De dj stuurt een geluidsbericht terug. Veel gekreun. Ik antwoord: „Dank voor het compliment, maar ik heb liever iets zichtbaars.” Ik krijg een foto van zijn blote torso boven een spijkerbroek. Het bovenste knoopje open. Een hand glijdt in zijn boxer.

Verleidelijk

Zal ik hem hier vragen? Erg netjes is het niet om het huis dat aan ons is toevertrouwd zo te gebruiken. Van de andere kant heb ik wel iets leuks verdiend. Als ik alles daarna weer opruim kan een kort dampend samenzijn geen kwaad. Ik stuur hem het adres. ’Zie je over 10 minuten’, appt hij.

Lachend kom ik uit bad en droog mezelf af. Ik vis een flesje geurende olie uit mijn handtas en begin mezelf in te smeren. Mijn huid gaat er verleidelijk van glansen. Dan wikkel ik een handdoek om mijn hoofd en een om mijn lijf. ’Sta voor de deur’, appt de dj. Ik daal de trap af. Zal ik wachten tot we boven zijn of laat ik me meteen in de marmeren hal nemen? Zo tegen de trap? De DJ klopt op de deur. Ik roffel de trap af. En dan hoor ik opeens uit de kamer beneden naast de trap: „Saar? Saartje?”