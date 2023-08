Praat mee: Test jij je nog op corona?

Het Parool meldt dat een nieuwe subvariant van het coronavirus in opkomst is. Het zou gaan om ’EG.5’, een opvolger van de eerdere versie ’XBB’. Deze nieuwe variant weet de afweer van mensen waarschijnlijk beter te omzeilen, waardoor het virus zich sneller en gemakkelijker verspreidt. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) laat weten dat er op dit moment 75 mensen met corona in een ziekenhuis zijn opgenomen. Dat is het hoogste aantal sinds begin juni. Bijna alle patiënten liggen een gewone verpleegafdeling en niet op de intensive care.

Weinig klachten

Het gaat nog altijd om kleine aantallen, benadrukt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in gesprek met Het Parool. „Wat we de laatste maand zien, is een toename, maar het niveau is nog steeds heel erg laag. Het stijgt nu van heel erg laag naar iets minder heel erg laag.” Mogelijk speelt de zomervakantie een rol bij de verspreiding van het virus.

Volgens het instituut kunnen de meeste mensen tegenwoordig thuis uitzieken en worden er bij besmetting amper klachten ervaren. Dat komt waarschijnlijk doordat vrijwel iedereen in het verleden al besmet is geweest, gevaccineerd is tegen het virus, of allebei. Daardoor wordt verwacht dat de zorg bij een verdere stijging niet overbelast raakt en ook maatregelen lijken uitgesloten.

Advies

Ondanks de mildere vorm is het virus er nog steeds, waarschuwt de Rijksoverheid op haar website. „Daarom moeten we voor elkaar blijven zorgen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid moeten we blijven opletten en elkaar niet besmetten met virussen, zoals luchtweginfecties.”

Het advies bij klachten die passen bij luchtweginfecties, zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop- of snotneus, is als volgt: blijf thuis als je ziek bent, overleg bij lichte klachten met je werkgever of je thuis kunt werken en vermijd fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Is fysiek contact onvermijdelijk? Dan raadt de overheid het aan om een mondkapje te dragen.

Ook voor mensen zonder klachten wordt een advies gemeld: „Hoest of nies in uw elleboog, was vaak en goed uw handen met water en zeep en zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.” Zeker voor en na bezoek doe je er goed aan om ramen en deuren wijd open te zetten, zodat het huis kan doorluchten.

Testen niet nodig

Sinds maart dit jaar is het advies voor testen op corona en isolatie na een coronabesmetting vervallen. „U hoeft dus geen coronatest meer te doen als u coronaklachten heeft. Houdt u zich wel aan de algemene adviezen”, schrijft Rijksoverheid.

Nieuwe vaccinatieronde

Eerder deze zomer berichtte De Telegraaf over een nieuwe vaccinatieronde. De PIENTER-coronastudie toonde in 2022 namelijk aan dat 99 procent van de 12-plussers antistoffen tegen het virus heeft, maar dat immuniteit na verloop van tijd afneemt. Ook kunnen mogelijke nieuwe virusvarianten de immuniteit omzeilen.

De Gezondheidsraad stelt dat het daarom verstandig is om 60-plussers en medische risicogroepen dit najaar in aanmerking te laten komen voor een extra coronavaccin. Het vaccin wordt ook aangeraden aan zwangeren en zorgmedewerkers. Door deze laatste groep jaarlijks te vaccineren worden risicogroepen volgens de raad indirect beschermd tegen ziekenhuisopname of sterfte door het virus.

Voor mensen die buiten deze categorieën vallen, wordt vaccinatie op dit moment niet aangeraden. Zij zouden een lagere kans hebben op een ernstig verloop van corona. Wel is het goed om het vaccinatieprogramma de komende jaren te blijven evalueren, aldus de Gezondheidsraad.

