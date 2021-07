’Mijn vriendin wordt bedrogen door haar nieuwe vriend’

Lieve Sabine,

Al twee weken loop ik met een knoop in mijn maag. Ik ben er namelijk achter gekomen dat mijn beste vriendin wordt bedrogen door haar nieuwe partner. Hij gaat achter haar rug om vreemd met de collega van mijn man! Hij zag ze samen zoenend vertrekken van kantoor. Na haar scheiding heb ik haar niet meer zo gelukkig gezien als dat ze nu is en daarom twijfel ik of ik haar moet inlichten. Ik wil niet liegen, maar de waarheid zal haar zo kwetsen. Wat moet ik doen?

Sabine: „Wat een dilemma is dit toch altijd. Zeker als je weet hoe gelukkig ze is met die man. En ben jij close met haar nieuwe geliefde? Want in dat geval zou je hem er eerst een keer op aan kunnen spreken. Op onze VROUW Facebookpagina hebben onze lezeressen ook wel het een en ander te melden. Zo stelt Patricia Jobse voor dat je misschien aan je man zou kunnen vragen of hij het wil vertellen. „Hij heeft het gezien, dan kan jij haar troosten, maar ik zou het wel vertellen.”

Ook Rosanne Bijvoets denkt niet dat je het zelf moet vertellen. „Ik zou haar vriend hierover aanspreken en hem duidelijk maken dat hij het haar dient te vertellen. Beter vertel je het niet zelf, dit kan jullie relatie onder druk zetten. Vooral als zij je niet gelijk gelooft.”

Daarentegen vindt Miranda van de Beek dat je dat wel zelf moet doen. „Vertellen natuurlijk. Of wil je dat ze er zelf achter komt en dat ze ontdekt dat jij het al die tijd geweten hebt? Dan is ze niet alleen de man kwijt waar ze zoveel van houdt, maar ook nog eens haar beste vriendin die onbetrouwbaar bleek. En hoe zou je je zelf voelen om dit al die tijd voor haar te verzwijgen? Wat stelt die vriendschap dan nog voor?”

De meningen zijn dus verdeeld. En eerlijk gezegd durf ik ook niet echt te zeggen wat je zou moeten doen. Het is compleet afhankelijk van hoe jullie vriendschap is. Want als het je hartsvriendin is, dan zal ze zich inderdaad verraden voelen als je niets zegt en zij vreemdgaan als doodsteek van de relatie ziet. Maar misschien denkt zij er minder zwaar over en betekent het helemaal niet het einde van haar relatie. Dus pols dat misschien eerst eens. Vraag vrijblijvend hoe open haar relatie is of hoe zij tegen ontrouw aankijkt. Dan kun je vanaf dat antwoord wel weer verder kijken wat en hoe. Ik wens je veel sterkte en succes.”

Heb jij ook een vraag voor Lieve Sabine? Stel die dan hier anoniem!