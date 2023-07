Shanna (25) van Matched by Mom: ’Als je een date hebt, staat er vier man met apparatuur omheen’

Niemand had verwacht dat ze de ware zouden vinden via een realityprogramma, maar toch gebeurde het. En hoe! Koen (30) deed in 2022 met zijn moeder Roel mee aan Matched by Mom. Ze verloren allebei hun hart aan Shanna (25). Koen is zelfstandig ondernemer en Shanna heeft een communicatiebaan in de vastgoedwereld.

’Nu wordt het alleen maar leuker, we zijn zo goed samen.’