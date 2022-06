Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Meesterkok Joris Bijdendijk: ’Het vaderschap heeft me verantwoordelijker gemaakt’

Door Sabine Leenhouts Kopieer naar clipboard

„Dat ik de wereld opnieuw zie door de ogen van mijn kinderen, vind zo ontzettend leuk. Voor hen is álles nieuw.” Ⓒ Yvette Kulkens

Hij is een van de grootste culinaire talenten die ons land kent: meesterkok Joris Bijdendijk (38). Maar hij is niet alleen chef van sterrenrestaurants, hij is ook een echte gezinsman. Getrouwd met Elsa en vader van Samuel (7) en Jasha (5). En, heel bijzonder voor een horecaman: op zondag is hij meestal vrij.