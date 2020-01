Februari: deze nieuwe films, series en documentaires moet je zien!

Netflix

Narcos Mexico seizoen 2, vanaf 13 februari

Félix, de baas der bazen over de drugshandel in Mexico, zet zijn war on drugs in seizoen 2 van Narcos verder voort. Het kartel belooft geavanceerder te worden, wat veel bloed, zweet, spanning en nog meer bloed betekent. Kijken met een zwak zenuwgestel is dus af te raden.

Better Call Saul seizoen 5, begint op 24 februari

Better Call Saul is een serie voor de liefhebber. De beelden van Albuquerque en omstreken worden langzaam gefilmd en de verhalen uitgebreid verteld. Louche advocaat Saul Goodman (lijfspreuk: ’s all good man) zal zijn plannen om geld te verdienen uitbreiden, waarmee hij zichzelf, zoals altijd, in de problemen brengt. Komen we met seizoen 5 dan eindelijk terecht in het verhaal van Breaking Bad?

Horse Girl, vanaf 7 februari

Sarah is een buitenbeentje, dat houdt van creatief bezig zijn én van haar paard. Steeds vaker krijgt ze te maken met dromen die verdacht veel lijken op de werkelijkheid. Langzamerhand komt ze erachter dat ze ook écht zijn. Een spannende thriller die je beter niet voor het slapen gaan kunt kijken…

Videoland

Why Women Kill, vanaf 14 februari

Een donkere, grappige serie over het leven van drie vrouwen, in verschillende tijdperken. Een huisvrouw die in de jaren zestig leeft, een socialite uit de jaren tachtig en een advocaat uit het heden. Allemaal moeten ze zien te dealen met ontrouw in hun relatie. Hoe zou elk van hen daarmee omgaan?

All Things Valentine

Februari staat met Valentijnsdag in het teken van romantiek en geheime liefdes. Daar hoort dus ook een fijne, romantische film bij! De blogster in deze film ontmoet een superknappe man, die aardig in de buurt komt van haar droomprins. Totdat ze erachter komt dat hij degene is die al die lelijke berichten onder haar artikelen schrijft…

Dplay

90 Day Fiancé

Deze hilarische en romantische Amerikaanse documentaire/ reality tv-serie op TLC volgt koppels die een K-1-visum hebben aangevraagd of ontvangen. Ze hebben daarom maximaal negentig dagen om met elkaar te trouwen. Addertje onder het gras: ze kennen elkaar alleen via online contact en hebben elkaar nog nooit in het echt gezien.

Bakers vs Fakers

Professionele bakkers nemen het op tegen de hobbyisten. Wie is er beter? De jury heeft geen idee wie wát heeft gemaakt en proeft de baksels van de kandidaten blind. Als je van Heel Holland Bakt houdt, dan is deze serie je zeker op het lijf geschreven.