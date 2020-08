Daghoroscoop 15 augustus

VANDAAG JARIG

Emotioneel evenwicht is voor u van belang, ook voor uw creativiteit. Geef niet toe aan pessimisme; zorg ervoor dat u plezier hebt. Vreugde op zichzelf is een sterk medicijn en dit jaar nog meer dan andere jaren. Meditatie kan helpen om gevoelsmatig in balans te blijven.

ZONDAG JARIG

U krijgt met mentale veranderingen te maken die het resultaat zijn van een innerlijke openbaring. Een jaar om op uw medemens te focussen, al zullen er momenten zijn dat u meer met uzelf bezig bent, zij het sporadisch. Van belang zal zijn: veilige seks en matigheid op dat gebied.

RAM

De komende dagen kunnen onrustig zijn. Probeer niet overdreven gevoelig te zijn en trek u niet terug, want dan loopt u de kansen mis die u dit weekend worden geboden. Zet voor praktische resultaten kracht en moed in.

STIER

Alles wijst in de richting van een genoeglijk weekend als u tenminste de tijd neemt om te ontspannen. Als u moet werken zal het moeite kosten om uw aandacht erbij te houden. Pas op als de baas in de buurt is teneinde een verwijt te voorkomen.

TWEELINGEN

Familie en vrienden die informeel bij elkaar zijn zullen het samen naar hun zin hebben. Als u alles simpel houdt wordt het feestelijk en kan het laat worden. U kunt te maken krijgen met een vorm van liefdadigheid, die u blij maakt.

KREEFT

Financiën en bezittingen zullen een groot deel van uw aandacht opeisen, maar het ordenen van uw geldzaken zal uw leven ook eenvoudiger maken. Beklaag u niet als u moet werken, want dat zal als een boemerang op u terugslaan.

LEEUW

Een prettig gevoel van optimisme zal u nieuwe kracht geven. Vrouwe Fortuna schaart zich aan uw zijde. Sta open voor opgewekte, progressieve mensen die u een helpende hand kunnen bieden en die openstaan voor uw ideeën.

MAAGD

De sterren staan gunstig ten opzichte van romantiek, plezier en creatieve uitingen. U kunt zich laten gelden als u uw energie op de juiste punten richt. Vrijgezellen kunnen een ontmoeting tegemoet zien die veel indruk op hen maakt.

WEEGSCHAAL

Maak er een persoonlijk en bijzonder weekend van. Bezoek een favoriet romantisch plekje waar u ongestoord met z’n tweeën kunt genieten. Zet uw mobiel uit, laat de laptop thuis en keer terug naar een tijd waar rust heerste.

SCHORPIOEN

Trek er op uit en geniet van de buitenlucht op het strand of in een bos of park. Neem de picknickmand mee en wat sportieve apparaten. Houd persoonlijke bezittingen scherp in de gaten; er zijn overal kapers op de kust.

BOOGSCHUTTER

Iemand kan een voorstelling geven en misschien bent u dat zelf wel. Misschien valt er een overwinning te vieren of een mooie prestatie. Sta klaar om uw talenten te demonstreren en geniet van de dingen die het leven leuk maken.

STEENBOK

Een goed moment om vooruitgang te boeken met plannen voor een zakenreis of vakantie, of om uw educatie op te krikken met en voortgezette studie. Kijk naar een uitwisselingsprogramma als geldgebrek uw dromen stagneert.

WATERMAN

U krijgt heel wat voor elkaar als u uw energie steekt in alledaagse taken. U zult genieten als u een lastige job klaart. Het kan een doeltreffende zet zijn als u iemand weet aan te trekken die zich werkend bij u aansluit.

VISSEN

De kosmos moedigt u aan uw leidinggevende kwaliteiten te demonstreren en uw vermogen andere mensen te motiveren. Als u de helft van een koppel bent zult u binnenkort een gehuwd mens zijn. Vergeet niet uzelf te vermaken.