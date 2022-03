’Sinds de Russische inval in Oekraïne ervaar ik een gevoel van onzekerheid’

Gezondheid

Waarom het eigenlijk heel logisch is als je verliefd wordt op je collega

Een knipoog, een glimlach, vlinders in je buik bij het koffieautomaat. Op flirten of verliefde gevoelens hebben voor collega’s, rust over het algemeen nog altijd een taboe. Voel jij vlinders voor die ene collega? Wees dan gerust, want volgens experts is dat heel normaal.