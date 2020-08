Chrisje is lesbisch: Beter zo’n reactie dan een haatreactie

Sinds ik in 2016 mijn coming out had, is er een opmerkelijk fenomeen mijn leven in gekomen. Voor wie denkt dat je maar één keer in je leven je coming out hebt - dat is niet zo: homo’s, lesbiennes etc. hebben regelmatig een coming out. Bij nieuwe collega’s, kennissen, vrienden, mensen van een organisatie, je huisarts... Overal. Het fenomeen waarover ik het heb, gaat ongeveer zo:

„Heb jij je man ook bij je?”

’Nee, ik heb een vriendin.”

„Oh, echt? Dat had ik niet verwacht!”

„Ik zal mijn tuinbroek even aantrekken, misschien lijkt het dan logischer?”

„HAHAHA nee joh! Dat is niet nodig! Weet je wat grappig is? Mijn nicht is ook lesbisch! Heeft een súperlieve vrouw ook. Zo’n leuk stel! Gaan we veel mee om. Je kent haar vast wel!”

Nichtje

De geoefende gay weet wat hier gebeurt. Het is tweeledig: enerzijds moet men even wennen aan het feit dat je gay bent en je gayness openbaart. Wat vervolgens gebeurt is dat die persoon je wil laten merken dat hij/zij helemaal okay is met je gayness. Daar komt het nichtje ten tonele, waarbij het benadrukt wordt hoe close men is met dat nichtje.

Zodat jij op een indirecte manier ontdekt dat ze totally open minded zijn. Daarop volgt het ’je kent haar vast wel!’, omdat veel heteromensen lijken te veronderstellen dat homo’s en lesbiennes elkaar allemaal kennen. Alsof we een soort scouting club zijn met een inschrijvingsbestand dat elke maand bijgewerkt wordt.

Geaardheid

Ik moet altijd een beetje lachen als dit gebeurt. Allereerst vind ik het lief en ook wel aandoenlijk omdat mensen je willen laten merken dat ze geen moeite hebben met je geaardheid. Ze doen het alleen soms op een beetje een onhandige manier. Ten tweede stel ik me dan voor dat ik zou zeggen: ’Oh zijn jullie hétero? Dat vind ik zo cool! Ik ken ook een hetero, mijn neef, je kent hem vast wel!’. Dat is toch te hilarisch voor woorden?

Ach, weet je, ik kan me er niet druk om maken eigenlijk. Ik zie er liever de humor van in, en de positieve intenties. Beter zo’n reactie dan een haatreactie. Liefde is liefde. Ook als het er een beetje klunzig aan toe gaat.

Liefs,

Chrisje