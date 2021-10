’Grensoverschrijdend gedrag van mannen valt niet goed te praten!’

Klodder

„Furieus kwam ze thuis, mijn puberdochter. Ze had op het perron van Utrecht Centraal Station een donut gegeten en er was een klodder chocola op haar kin gekomen. Daar moest ze zelf om lachen. De conducteur die het zag, lachte met haar mee. Tot zover onschuldig, hoewel mijn voorgevoel me zei dat de klodder op de kin van mijn kind bij deze man iets teweeg had gebracht. Veel mannen trekken een banaan-etende vrouw immers ook niet heel lekker.”

Kotsgebaar

„In de trein zocht hij haar steeds op, zwijgend – maar lachend. Ze werd er wat ongemakkelijk van. En toen kwam hij ineens op zo’n manier voor haar staan, zijn telefoon over zijn schouder met het scherm haar kant op, dat ze wel móest zien wat hij bekeek: foto’s van een mannelijk geslachtsdeel. ’Volgens mij zijn eigen leuter mam, want het waren allemaal foto’s uit een verschillend perspectief en hij zoomde nog in ook.’ Om haar walging kracht bij te zetten, maakte ze een kotsgebaar.”

Misbruikverleden

„Ze was te perplex om iets te zeggen. Ze durfde dat ook niet. ’Hij was minstens 50 en heel lang. Wat als ie kwaad zou worden?’ Met haar 1.55m is ze tegen weinig anderen opgewassen, fysiek dan. Mentaal gaf ze de loser in de trein een dikke middelvinger en ik wist ook: hier slaapt dit kind geen minuut minder om. Maar wat als deze perverseling niet mijn dochter, maar een meisje met een misbruikverleden had uitgekozen voor zijn zieke one-man-show? Ik moest er niet aan denken.”

Bezorgd

„Mijn bericht hierover op Twitter zorgde voor een stroom aan reacties. Allereerst van de NS, binnen enkele minuten al. Ons verhaal werd heel serieus genomen en de reactie was meer dan correct – niets dan lof daarvoor. Er was een grote groep Twitteraars die walgde van het voorval en zich bezorgd uitte. En er reageerden heel wat vrouwen die iets soortgelijks hadden meegemaakt, soms wel 40 jaar terug, maar ze herinnerden het zich nog als de dag van gisteren.”

Reacties van mannen

„Waar ik nog het meest van schrok waren de reacties van toch nog aardig wat mannen. Mijn dochter was preuts, las ik en aangifte doen zou over the top zijn. Had ze het wel echt goed gezien? Hoezo keek ze überhaupt op zijn telefoon? Er werd een suggestie gedaan dat de conducteur misschien even een verzetje zocht. Verder nagelde ík de man publiekelijk aan de schandpaal en had ik het voorval niet op social media mogen delen. Een andere man vroeg zich af in welke toestand het geslachtsdeel op de foto zich bevond: slap of stijf – alsof dat ook maar iéts uitmaakt.”

Modern potloodventen

„Het probleem van grensoverschrijdend gedrag door mannen wordt in stand gehouden door mensen (ook vrouwen) die het goedpraten of bagatelliseren. Mijn dochter zat in de trein om naar huis te komen, niet om ongevraagd – en laat ik het beestje maar bij even plat de naam noemen – de pik van de conducteur te zien. Prima dat zo’n man zo’n foto wil bewonderen, maar doe dat lekker in je eigen tijd en hou de beelden voor je eigen ogen. Wat deze man deed was modern potloodventen.”

Sexdrive

„Wat er in die trein gebeurde is niet om te lachen, het leent zich op geen enkele wijze voor grapjes. Vrouwen horen zich niet onveilig te voelen doordat mannen hun sexdrive niet onder controle hebben. Mannen (neehee, niet alle!) moeten maar eens normaal gaan doen. De NS gaat het met de betreffende conducteur opnemen en met mijn dochter gaat alles goed. Het heeft mij de ogen geopend dat het onderwerp grensoverschrijdend gedrag serieus genomen moet worden. En wie weet draagt deze tekst bij aan een stukje bewustwording.”