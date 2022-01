’Negende kind Emile Ratelband (72): ik krijg er de rillingen van’

Anders gepland

„Natuurlijk kun je ook je vraagtekens zetten bij mijn eigen leeftijd; 44 en net bevallen. Ja, ik weet het: ik ben 60 als onze kleine Frenkie 16 is. We hadden het allemaal ook anders (lees eerder) gepland. Het leven is toch echt iets wat je vooral overkomt, concludeer ik steeds vaker. Garanties heb je nooit. Ik ben van plan minstens 90 te worden, maar de eerste aflevering van Over mijn Lijk drukt ons allemaal pijnlijk met de neus op de feiten: je hebt er echt geen hol over te zeggen.”

Rillingen

„Nee, dan Emile Ratelband. Rupsje Nooitgenoeg. Zijn negende kind is in aantocht en dat op een leeftijd waarop het voor geen vrouw nog mogelijk is zich te reproduceren. Daar heeft Moeder Natuur wat mij betreft de zaken even niet helemaal op een rijtje gehad. Hoezo eindigt de vruchtbaarheid van een man niet ongeveer gelijk met die van een vrouw? Waarom moet een man bij wie alles hangt en rimpelt zich nog voortplanten? En met wie dan? Ja, mét een aanzienlijk jonger iemand dus. Ik krijg er de rillingen van.”

Kind cadeau

„Voor Emile draait het maar om één ding en dat is Emile zelf. Hij heeft zich voorgenomen 95 te worden en hij is bezig met een documentaire over zijn leven. Hoe gekker hoe beter, alles voor de aandacht. Op z’n 71ste gaf de positiviteitsgoeroe zichzelf zijn achtste kind cadeau. Zijn oudste kinderen worden door zijn drie exen bij hem weggehouden of ze kijken zelf amper meer naar hem om. Het maakt Emile allemaal niet uit, die maakt gewoon er gewoon wat nieuwe exemplaren bij. Krankzinnig vind ik dat.”

Grenzen overgaan

”Ik schreef al eerder dat zulke voorplantingsdrift verboden zou moeten worden. De gemiddelde Nederlandse man wordt 80,5 jaar; baby Willibrord (want zo gaat de negende telg heten) heeft dan met een beetje pech (of kunnen we dat geluk noemen?) geen enkele herinnering meer aan zijn vader. Nogmaals; het leven geeft je geen garanties. Ik kan ook morgen onder de spreekwoordelijke tram lopen. Maar kom op: dit is wel heel erg de grenzen opzoeken en overgaan. En dat over de rug van een kind.”

In tranen

„Ik had het er gisteren nog met mijn vriend over, hoe overweldigd we zijn door de liefde voor onze baby. Hoe afhankelijk ze van ons is en hoe we haar willen beschermen tegen zo ongeveer alles. Haar onschuld heeft me de afgelopen anderhalve week al talloze malen van de ene op de andere seconde in nauwelijks te stoppen tranen doen uitbarsten; dat zullen ook de hormonen wel zijn, maar god, wat gaan wij ons best doen dit meisje het allermooiste leven denkbaar te geven.”

Saai maar stabiel

„Ze hoeft geen Chinees te leren in Thailand of toe te zien hoe haar hoogbejaarde vader een fabriek in krekelmeel opzet. Ze wordt niet meegesleurd in een aandachtsgeile documentaire. Ze groeit op mét haar broer en zussen en met haar beide ouders. Misschien een beetje saai. Maar wel stabiel. En veilig. Ik hoop voor al zijn kinderen dat er een back-up is waar ze hun rust kunnen vinden. En dat er niet nog meer onschuldige levens worden opgeofferd ten faveure van opperegoïst Ratelband.”