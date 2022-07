Daghoroscoop 2 juli - Vrijgezellen kunnen verliefd worden, Maagd!

VANDAAG JARIG

Geld speelt dit jaar niet de belangrijkste rol; er lijken je geen ingrijpende veranderingen te wachten te staan. Als er al iets in die sector gebeurt zal dat van korte duur zijn. Jouw carrière is wel belangrijk; je wilt je status een boost geven. Er kunnen ook allerlei reizen op je programma staan.

ZONDAG JARIG

Het belooft een succesvol jaar te worden, evenals 2023. Op 11 mei verplaatste Jupiter zich naar je carrièrehuis en dat is een klassiek signaal dat je loopbaan voorspoedig zal verlopen. Je arbeidsethos is goed en dat zal superieuren opvallen. Als vakantie zul je het liefst een rustige cruise maken.

RAM

Trek er op uit; pak de picknickmand en zoek de vrije natuur of het water op. Als je relatie onder druk staat is dit de beste manier om elkaar terug te vinden. Spreek af dat er vanaf nu niet meer gewerkt wordt tijdens het weekend.

STIER

Iets waarnaar je hebt uitgekeken kan tegenvallen. Je zult misschien trieste verhalen moeten aanhoren. Help mensen hun geloof in de toekomst te behouden ondanks tragische omstandigheden. Vergeet een naderende verjaardag niet.

TWEELINGEN

De toon kan serieuzer zijn dan anders. Logisch denken kan botsen met emoties. Ouderschap of een relatieconflict kan verwarring of spanning oproepen. Een boek dat zoek is kun je hebben uitgeleend. Schrijf dat voortaan op.

KREEFT

Een ongebruikelijke uitnodiging zal je stof tot nadenken geven. Je krijgt de komende weken te maken met vrienden, kinderen en naasten. Neem er de tijd voor en wees bereid te helpen. Geloof niet alles wat men je tracht wijs te maken.

LEEUW

Als jij je erg bewust bent van je omgeving zul je moeite hebben je te concentreren. Trek je terug als lawaai of rommel je ergert. Kinderen kunnen je voor een voldongen feit plaatsen; maak het duidelijk als je dat slecht uitkomt.

MAAGD

Vooringenomenheden brengen meestal niet de beste antwoorden. Blijf waar je bent als je geen beslissing kunt nemen. Vrijgezellen kunnen ineens hevig verliefd worden. Wees niet bang jouw verlangen naar liefde te uiten.

WEEGSCHAAL

Denk goed na over een situatie die niet langer te handhaven is en doe iets. Het komt goed van pas dat je helder kunt denken. De kwaliteit van vriendschap is waardevoller dan materieel bezit. Ga doelgericht met je tijd om.

SCHORPIOEN

De communicatie met vrienden neemt de komende weken toe. Je krijgt ook meer met kinderen te maken, die niet speciaal de jouwe hoeven zijn. Houd je dit weekend aan richtlijnen en regels, anders kan het je veel geld gaan kosten.

BOOGSCHUTTER

Je mist details als je niet goed luistert. Wees discreet en blijf het, anders kun je onbedoeld een geheim prijsgeven. Blijf op de achtergrond. Gedraag je zo natuurlijk mogelijk en bied hulp als daarom wordt gevraagd.

STEENBOK

Een droom of visioen kan duidelijkheid brengen in de relatie met iemand over wie jij je zorgen maakt. Zoek de liefde in jouw leven niet te ver van huis. Beperk je uitgaven en onnodige sociale verplichtingen.

WATERMAN

De kans de weg kwijt te raken is nogal groot. Probeer het in elk geval te voorkomen en zorg dat je niets tekort komt als het gebeurt. Dring aan op herhaling van details als je instructies krijgt. Misschien moet je jouw fakkel overdragen.

VISSEN

Besef dat je partner zich tekort gedaan voelt als je deze thuislaat terwijl jij de hort opgaat. Doe wat meer je best het de ander naar de zin te maken. En laat jouw blik niet te vaak afdwalen naar ander gezelschap.

