Juicy verhalen: VROUW Glossy komt met 3e Opgebiecht Special

Dit kun je verwachten

Deze speciale editie van VROUW Glossy staat boordevol gênante momenten, sappige ontboezemingen, herkenbare blunders en ander vermakelijk ‘leed’.

We kijken mee met knappe artsen en verplegers die het de afgelopen tijd drukker dan ooit hadden, onderzochten hoe het is gesteld met het seksleven van onze lezeressen en vooral of ze er plezier aan beleven. Daarnaast verzamelden we de bizarste opgebiechte verhalen voor je.

Natuurlijk hebben we ook weer een uitgebreide zomerhoroscoop, lekker veel mode-ideeën, plus pagina’s vol fijne quizzen en puzzels voor op het strand, in de tuin of op het balkon. Even lekker ontspannen!

Voorspel

Wil je alvast in de stemming komen? Bekijk dan hier de pagina op VROUW.nl waar je alle online publicaties van onze Opgebiecht-verhalen terug kunt lezen.

De VROUW Glossy Opgebiecht Zomerspecial is vanaf 30 juni overal verkrijgbaar voor € 6,49.