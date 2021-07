Recept: Lemongrass grilled chicken

Ingrediënten

~ 1 stengel citroengras, alleen het wit, fijngesneden

~ 6 knoflooktenen

~ 6 korianderstelen, in stukken

~ 3 cm gember, in stukken

~ 1 limoen, alleen rasp

~ 2 el sojasaus

~ 1 el vissaus

~ 1 el palm- of kokossuiker

~ 1 boerderijkip van 1,2 kg, ruggengraat verwijderd (vlinderen)

~ 100 ml rijstolie

~ zout

~ sesamzaad

Bereiding

Maal het citroengras met 3 tenen knoflook, de korianderstelen, gember, limoenrasp, sojasaus, vissaus en suiker in de keukenmachine tot een pasta. Smeer de kip ermee in, leg een nacht in de koeling en draai af en toe om. Laat de kip uitlekken en stook de barbecue op tot 250 °C.

Snijd de overige 3 tenen knoflook flinterdun en frituur goudbruin in de rijstolie. Giet direct af, bewaar de olie en laat de knoflook bestrooid met zout uitlekken op keukenpapier. Schroei de kip aan beide kanten dicht, draai daarna regelmatig terwijl u hem bestrijkt met de knoflookolie. Wacht tot het vel crispy is en check de kerntemperatuur met een vleesthermo- meter. Bij 72 °C is de kip gaar. Snijd in stukken en serveer bestrooid met knoflook en sesamzaad.

