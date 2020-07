De man biecht op... ’Ik had haar jas helemaal ondergekwijld’

Slijmbal

Bastiaan (38): „Ik kwam net terug van mijn wereldreis en was gewend om overal mijn slaap te vatten. Na een aantal drankjes dommelde ik heerlijk weg op de achterbank van de taxi, met mijn hoofd op de schouder van mijn date. Ik kwijl ontzettend in mijn slaap, tot doordrenkte kussens aan toe. Dit schoonheidsslaapje was daar helaas geen uitzondering op. Ik had haar jas helemaal ondergekwijld. Maar... zes jaar later zijn we nog altijd samen!”

Pijnlijk geheim

Rick (32): „Terwijl we op de bank een film keken, maakte mijn date duidelijk dat ze mij interessanter vond. Ze begon me heftig te zoenen en probeerde mijn kleding uit te trekken. Ik zei dat ik wilde wachten met seks, omdat ik wilde dat onze eerste keer speciaal zou zijn. Ik voegde er nog wat mooie praatjes aan toe om de echte reden te verdoezelen: mijn Spaanse kraag. Oftewel: mijn vernauwde voorhuid, die mijn penis afknelde. Heel pijnlijk en niet iets waarover ik met trots praat. De rest van de avond hebben we alleen gezoend en geknuffeld. Door een medische ingreep werd mijn kwaal diezelfde week nog verholpen. Inmiddels zijn we vier jaar samen.”

Gekke gewoonte

Jan (58): „Mijn date zei dat het niets tussen ons kon worden, omdat ik mijn voortanden na het diner uitdeed. ’Die leg je in een restaurant toch niet naast je bord neer?’ zei ze geschrokken. Ze stond op en liep weg. En ze had helemaal gelijk. Waarom ik het deed? Geen idee, ik deed het volledig op de automatische piloot. Het was een tijd geleden dat ik een date had gehad…”

Wanneer het naar meer smaakt...

