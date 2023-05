’Heeft mijn dochter (4) smetvrees?’

„Mijn dochter raakt op een opvallende manier van slag door alles wat maar een beetje vuil wordt. Ze vindt het vreselijk als haar vingers vies worden en wil ze direct wassen, houdt absoluut niet van vlekken op haar kleren en kan heel huilerig worden van vuil op de grond, kruimels op de bank etc. Soms kan ze zelfs een soort van ’verlamd’ zitten staren naar een vlek met de tranen in haar ogen. Ik weet me echt even geen raad en ben zo bang dat dit op meer duidt dan ’gewoon’ een hygiënisch kind. Zijn mijn zorgen terecht?”

Nee, Gina hoeft zich waarschijnlijk geen grote zorgen te maken, stelt orthopedagoog Rian Meddens. Het ligt volgens haar niet voor de hand dat een meisje van 4 al angsten heeft ontwikkeld die kunnen leiden tot smetvrees. „Dit meisje is nog heel jong en volop in ontwikkeling, dan komen dit soort fases vaker voor. Dat is, zolang het haar leven niet belemmert, niet heel zorgelijk.”

Normaliseren

Het is wel belangrijk om goed na te gaan hoe je er als ouder mee omgaat, vervolgt Meddens. „Het kan en mag best dat een kind een beetje huilerig is bij het zien van een vlek. Waak ervoor dat je daar dan ook niet te veel in meegaat en de situatie niet problematiseert. Daarmee bestaat de kans dat je het erger maakt. In plaats daarvan is het verstandig om haar verdriet te erkennen. Zeg ’ik zie dat je schrikt van je vieze handen’, maar ga na het afvegen wel weer gezellig door met spelen in de zandbak, bijvoorbeeld. Zo normaliseer je het vuil zonder het te bagatelliseren.”

Angsten

Het devies luidt dus: maak het niet te groot, ook al lijkt het gedrag van je kind soms uit de toon te vallen. Kleine angsten – monsters onder het bed, alleen op de witte strepen van het zebrapad springen, anders gebeurt er iets – zijn namelijk heel normaal voor kinderen, vervolgt Meddens. „Het ene kind heeft er meer last van dan het andere, maar het hoort wel bij de ontwikkeling op deze leeftijd. Blijf de zaken erkennen, maar wel relativeren.”

Pas als Gina zou merken dat het leven van haar dochter wordt belemmerd door angsten en dwangmatige handelingen, is het tijd voor vervolgstappen. „Als je bijvoorbeeld merkt dat ze situaties vermijdt en niet meer in de zandbak speelt, vaak aangeeft niet naar school te willen of niet naar feestjes gaat uit angst vies te worden, is er mogelijk meer aan de hand.”

Dwanghandelingen

Dwanghandelingen, waar smetvrees onder valt, komen vaak voort uit onderliggende angsten, legt Meddens uit. „Dwanghandelingen voeren mensen uit om ervoor te zorgen dat ze minder spanning ervaren, om een gevoel van controle te ervaren. Het is een vorm van een angststoornis. Vier jaar is nog veel te jong om hiervan te kunnen spreken, meestal krijgen dit soort angststoornissen vorm vanaf een jaar of 8. Dat heeft ook te maken met aanleg: het ene kind is angstiger aangelegd dan het andere.”

Voor Gina is er dus geen reden tot alarm. Vlekken benoemen, erkennen dat het soms even schrikken is als een broek vies wordt en dit vervolgens relativeren: daar is haar dochter op dit moment het meest bij gebaat. „En onthoud dat het in de opvoeding of ontwikkeling van het kind niet allemaal perfect hoeft. Opgroeien gaat met hobbels en problemen, dat hoort erbij.”

