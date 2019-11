’Mijn vader viel mij aan met een vleesmes’

Nasira: „Ik stond heel anders in het leven dan mijn zus, die zich wel aanpaste aan de cultuur die binnen mijn conservatieve, Marokkaanse familie uit het Rifgebergte heerste. Zelf was ik open, spontaan en uitbundig. Karaktertrekken die botsten met die van mijn ouders. Daarbij droeg ik make-up en kleding die in hun ogen niet door de beugel konden. Het was allemaal niet conservatief genoeg.”

Mishandeling

„Toen ik jong was ging het nog redelijk goed, maar in mijn tienerjaren ging het in de ogen van mijn familie bergafwaarts met mij. Er is in mijn tienerjaren een hoop gebeurd. Ik kreeg klappen en werd geestelijk mishandeld, vernederd. Ik was in hun ogen altijd slechter dan mijn zus. Ik ben drie keer weggelopen, maar omdat ik minderjarig was, werd ik elke keer teruggebracht. De instanties werden door mijn ouders om de tuin geleid, zodat het in mijn nadeel werkte.”

„Mijn twee broertjes en zus liet hij met rust, maar toen ik 17 was, heeft mijn vader een poging gedaan om mij te steken met een vleesmes. Die dag is nog steeds een van de grootste trauma’s uit mijn leven. Mijn moeder viel flauw en kon niks meer voor me doen. Het was dat mijn zusje hem bij mij vandaan haalde, anders had ik het misschien niet meer kunnen navertellen. Ik ben op blote voeten gevlucht en nooit meer teruggekomen. Ik had niks bij me. Schoenen noch mijn paspoort. Ik heb in instellingen gewoond tot ik in staat was om op mezelf te wonen.”

Geweld

„Geweld tegenover vrouwen is in onze cultuur de gewoonste zaak van de wereld, soms zelfs met de dood tot gevolg. Inmiddels ben ik gelukkig met mijn tweede man, maar ik zal nooit vergeten hoe mijn familie met mij om is gegaan. Ik heb heel lang geen contact met mijn ouders gehad. Iedereen in de familie had zijn handen van mij afgetrokken. Ik ben verstoten, omdat ik me niet aan hun cultuur kon en wilde aanpassen. En dat heeft niks met het geloof te maken - ik ben nog steeds moslim - maar alles met de cultuur. Men vindt het het belangrijkst wat de buren denken, of de familie. Dat heeft niks met het geloof te maken.”

Verstoten

„Pas sinds zeven jaar is er sporadisch contact, al heeft mijn moeder uitgesproken dat ze me officieel verstoten heeft. Ik ben voor haar geen dochter meer, zegt ze. Voor mij is het goed zo, ik heb me erbij neergelegd. Voor mijn gevoel is mijn moeder gestorven. Mijn vader probeert nog weleens contact te zoeken. Waar mijn moeder met de jaren meer verbitterd is geraakt, is hij emotioneler geworden.”

Zelfmoordpogingen

„Een directe aanleiding voor de steekpartij was er niet. Het was iets dat in jaren is opgebouwd. Mijn ouders vonden mij te vrij en ik hoorde ze met familie in Marokko bellen, om mij daarheen te sturen. Ik heb daarom meerdere zelfmoordpogingen gedaan. Binnen deze spanningsopbouw is het op een dag tot een kookpunt gekomen. Mijn vader lost dingen met geweld op, zoals veel mannen binnen onze cultuur dat doen.”

Prostitutie

„Ik vertel mijn verhaal zodat ik aan andere meisjes in dezelfde situatie kan laten zien dat er een uitweg is. Niet elk meisje dat wegloopt van huis belandt in de goot of prostitutie. Ik heb gezonde keuzes gemaakt en ben goed terecht gekomen. Misschien ook omdat ik niet vatbaar ben voor mannen, drugs en geld. Dat pad heb ik niet gewild voor mezelf. Op een dag hoop ik in de hulpverlening te werken voor meisjes die in dezelfde situatie zitten als ik ooit zat. Om ze te laten zien: er is een weg uit die ellende mogelijk.”

*De echte naam van Nasira is bij de redactie bekend.

