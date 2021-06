Daghoroscoop 3 juni - Probeer niet alles alleen te doen, Waterman

VANDAAG JARIG

De stand van de maan kan je relatie bedreigen in het voorjaar en begin december. Is die relatie in wezen goed, dan doorstaat hij de storm. Maar is het een wankele verhouding, dan kan deze eindigen. In 2022 wordt je liefdeleven rooskleuriger. Een huwelijk is mogelijk met een chic iemand.

RAM

Je bent aan een nieuwe uitdaging toe, of tenminste aan verandering. Er is een klein gevaar dat je je bijdrage aan een gezamenlijk project overschat; gun anderen ook een portie erkenning. Maak geen ruzie en gedraag je niet zo negatief.

STIER

Je kunt je op een onbewoond eiland wanen, ook al word je omringd door familie of vrienden. Sommige mensen zijn zich er niet van bewust dat zij stress bij anderen oproepen. Praat eerlijk met iemand voordat ruzie al een feit is.

TWEELINGEN

Het kan moeite kosten anderen voor je karretje te spannen. Verspil geen tijd aan andermans problemen en emoties. Een toevallige kennis kan rare verhalen over je rondstrooien, maar het is onverstandig daar nu op te reageren.

KREEFT

Reizen belooft weinig goeds. Ga alleen ergens naartoe als het strikt nodig is. Maak aantekeningen van vertrouwelijke gesprekken en transacties; je kunt ze later als bewijs nodig hebben. Zorg dat er op je werk niets valt aan te merken.

LEEUW

Controleer vertrek- en aankomsttijden als je op reis moet. Vertraging kan je parten spelen. Terugkijkend kan spijt je overvallen, maar wees niet te hard voor jezelf. Iemand kan minder betrouwbaar blijken dan je dacht.

MAAGD

Financiën fluctueren en kunnen zelfs ontregeld raken. Let wat beter op de kleintjes en beteugel je spilzucht. Als je partner veel geld uitgeeft, moet je niet hetzelfde doen. Zet liever wat op een spaarrekening en blijf daar voorlopig af.

WEEGSCHAAL

Je kunt assertiever zijn dan anders, vooral als je je ideeën of positie moet verdedigen. Je zit niet op één lijn met een collega en het zal je frustreren als je niet goed uit je woorden kunt komen. Verspil geen energie aan woede.

SCHORPIOEN

De concentratie kan ontbreken om gefocust te blijven. In plaats van op je werk verblijf je in dromenland. Word wakker, want er moet wel iets uit je handen komen. Stress word je deel als je zonder baan komt te zitten.

BOOGSCHUTTER

Al je van de hak op de tak springt, breng je een liefdevolle relatie in gevaar. Tracht wat meer begrip op te brengen voor de ander. Word niet meteen boos als een naaste geen heil ziet in je dromen. Raadpleeg je vrienden.

STEENBOK

Thuis kan ruzie ontstaan over de taakverdeling. Terwijl je ego in de werkkring wordt opgepoetst, kan deze thuis wat haarscheurtjes oplopen. Probeer objectief naar klachten te luisteren en blijf vriendelijk. Niemand is perfect, ook jij niet.

WATERMAN

Zelfs als je niet helemaal fit bent zul je door weer en wind weten te laveren. Probeer niet alles alleen te doen; schakel naasten of vrienden in. Samen ben je sterk en kun je veel aan. In lastige omstandigheden ben je vaak op je best.

VISSEN

Goedgelovigheid en liefde voor je naasten kunnen je je spaargeld en zelfvertrouwen kosten. Als je niet bij de les blijft, zul je makkelijk in een val lopen. Doe je huiswerk voor je een keuze maakt die verstrekkende gevolgen kan hebben.

