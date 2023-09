Praat mee: Moeten alle hondeneigenaren verplicht een opvoedcursus volgen?

Jaarlijks vinden naar schatting zo’n 150.000 bijtincidenten plaats in Nederland, meldt EenVandaag. Bij een ernstig incident wordt vaak een procedure via het strafrecht opgestart, en bij andere incidenten kan de burgemeester een muilkorf- of aanlijnplicht opleggen.

Sinds 2021 houden 50 gemeenten het Landelijk Honden Dossier bijtincidenten bij. Zij registreerden tot augustus dit jaar 555 bijtincidenten. Tweede Kamerlid Frank Wassenberg (PvdD) is benieuwd naar de volledige, landelijke cijfers. „We moeten écht weten hoe groot het probleem is, hoe ontwikkelt het zich en vooral wat zegt het over honden en wat over baasjes”, zegt hij tegen EenVandaag.

Wassenberg noemt eigenaren de belangrijkste risicofactor, omdat zij honden vaak niet goed opvoeden. „Daarbij gaat het om alle hondenrassen”, benadrukt hij. „Een teckel zal misschien niet zo snel iemand doodbijten, maar kan een baby ook ernstig verwonden. Dus je wil niet alleen naar grote agressieve honden kijken.” Het Kamerlid wil daarom binnenkort samen met BBB een motie indienen, waarin ze vragen om een verplichte opvoedcursus voor hondenbezitters. „Ook om dierenwelzijn te vergroten.”

Plastisch chirurg Nick Brinkman van de NVPC vindt echter dat er krachtigere maatregelen moeten komen, met betrekking tot ’hoogrisico-honden’ (pitbull-achtigen, rottweilers, staffordshires en herders). „Wij zien die mensen op operatietafel liggen met al het leed dat erachter zit”, vertelt hij aan EenVandaag. „Het verschilt per incident, maar vaak komt het nooit meer helemaal goed. Het zijn desastreuze letsels. Mensen kunnen er hun hele leven schade van ondervinden en dan hebben we het nog niet eens over psychische impact.”

Het komt ook weleens voor dat het slachtoffer overlijdt. Dat gebeurde bijvoorbeeld vier jaar geleden, toen de destijds acht maanden oude Robin werd doodgebeten door de herdershond van zijn opa en oma. De rechtbank in Amsterdam stelt vandaag de vraag of het overlijden van Robin de schuld is van zijn grootouders, die het jongetje alleen lieten met de hond. Een soortgelijk incident gebeurde afgelopen week. Een jong kind - mogelijk een baby - werd doodgebeten door een hond in een flat in Emmeloord.

Achteraf optreden en een gedragscursus vindt Brinkman dan ook niet voldoende. „Ik vind het verontrustend dat wij als maatschappij accepteren dat deze agressieve honden onderdeel zijn van ons straatbeeld en dat wij daar in berusten. Ik hoop heel erg dat de politiek hier wat mee gaat doen.”

