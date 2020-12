Zó voorkom je verveling tijdens de lockdown!

Quizzen maar!

Ondanks dat je je vrienden en familie niet kan zien deze dagen, zijn er genoeg manieren om als net als vroeger spelletjes te doen. Bijvoorbeeld door een online pubquiz doen. Er zijn veel manieren om te quizzen, waaronder via de websites samenquizzen en onlinepubquiz. Nog leuker: maak je eigen quiz via een PowerPointpresentatie! Deel vervolgens je scherm via Zoom, Skype of Microsoft Teams. Wie zal de slimste zijn en er vandoor gaan met de hoofdprijs of eeuwige roem?

Online boekenclub

Start een online boekenclub. De ideale manier om je vrienden vaker te spreken en tegelijkertijd weer eens een goed boek te lezen. Zorg ervoor dat iedereen hetzelfde boek in huis heeft en spreek af dat je bijvoorbeeld elke week één hoofdstuk leest. Vervolgens kun je via Skype of Zoom een wekelijkse belafspraak maken, waarin je het hoofdstuk bespreekt. Wat vond iedereen van de beslissingen van de hoofdpersoon en wat zou er in het volgende hoofdstuk gebeuren? Heel gezellig en ook zeker handig voor alle boeken die anders stof vangen in je boekenkast.

Oude vibe

Ben je geïnteresseerd in je woonplaats en benieuwd hoe deze er bijvoorbeeld 100 of 200 jaar geleden uitzag? Er zijn online heel veel plekken waar je op onderzoek kunt uitgaan naar de mooie en misschien wel bijzondere geschiedenis van je woonplaats. Van de stadsgrenzen, tot kastelen tot misschien alleen maar een hoop water; wie weet waar je achter komt. Je kan een kijkje nemen in je lokale stadsarchief, op Historischekaart of via cadeauvooropa.

En adem uit…

Mindfulness is een goede manier om te ontspannen. Maar, hoe begin je? Wat is mindfulness nou precies en is het alleen voor geitenwollensokkentypes? Nee, helemaal niet. En het hoeft ook geen uren van je tijd te kosten. Enkele simpele tips:

Tel je ademhaling en wees je bewust hiervan, het liefst met gesloten ogen.

Noteer dingen waar je dankbaar voor bent of positieve gedachten.

Let op stiltemomenten en probeer hier extra van de genieten.

Ga kleuren of tekenen.

Vermijd eens een dagje alle sociale media.

Wil je meer tips? Op YouTube staan veel mindfulness-video’s, die helpen om de ontspanning te vinden.

Broodje plezier

Stel je voor: het is zonnig winterweer en je hebt een heerlijke lunch. Klinkt als een mooie middag toch? Maak een lekkere lunch (met recepten zoals deze van onze culinair redacteur Marjolein Hurkmans), pak een kleed en ga in de tuin of op je balkon zitten, genietend van de winterse middagzon. Ook kun je hiermee de natuur in, terwijl de kinderen spelen en de hond aan het rennen is.

Virtueel het museum door

Veel musea organiseren online tours en laten hun collecties aan de hand van filmpjes, artikelen, DIY's en podcasts online zien. Zo kun je bij het Drents Museum samen met je kind online lessen volgen, heeft het Joods Historisch Museum mooie rondleidingen door de collectie, vind je kunstzinnige voorstellingen op de website van Theater Na De Dam en kun je een verhalenreis maken via de website van het Kinderboekenmuseum.

Zing het luid!

Sta jij altijd onder de douche luidkeels te zingen? Dan moet je zeker een keer een karaokeavond organiseren met je gezin of vrienden. Dit kan zowel live als online. Zoek je favoriete nummer en zing er vrolijk op los. Dit kan ook een leuke verrassing zijn voor alle opa's en oma's, als je samen met het hele gezin een liedje hebt ingestudeerd.

Schrijf het op

Voor de creatievelingen onder ons is het dé tijd om helemaal los te gaan. Van verhalen schrijven en deze publiceren op een blog, tot je eigen breipatronen maken; er valt genoeg te doen aan het creatieve front, en waarom deel je dat niet met de wereld? Door een blog te maken vermaak je anderen en met een YouTube-kanaal kun je anderen inspireren en helpen door dingen uit te leggen. Zeg nou zelf; wist jij hoe je het beste dat lekkere gerecht kon koken, zonder die video te hebben gezien?

Stream het live

Ondanks dat de theaters gesloten zijn, hoeven we niet zonder te zitten. Er zijn veel dingen online te beleven, zoals deze:

Starring You expositie

De Starring You expositie is gecreëerd door tal van creatieve fotografen die in samenwerking met Melkweg van oud-bezoekers een prachtig beeld hebben gemaakt. Dit is speciaal gedaan voor het 50-jarig bestaan van het poppodium. Een diversiteit aan modellen, die de uniekheid van de bezoekers van Melkweg in een mooi eerbetoon vastlegt. Tickets zijn gratis.

Marmoucha presenteert: Modes of MaQuamat 30 DEC

Duik samen met Marmoucha collective en een hoop andere artiesten, in de wereld van Arabische muziek. Tijdens dit muziekfestijn zijn klassieke, traditionele en hedendaagse klanken te horen met invloeden uit het Midden-Oosten. Altijd al een interesse gehad voor muziek uit o.a. Syrië, Marokko en Irak? Dan is dit je kans. De livestream is via YouTube en Facebook gratis te volgen op 30 december.

"Ailey Forward" dans livestream

Met deze gratis dansvoorstellingen, krijg je een kijkje in het leven van deze dansgroep genaamd Ailey Forward. Naast de familievriendelijke voorstellingen en rustgevende muziek, kan je ook luisteren naar exclusieve interviews en verhalen achter de stukken. Tevens is het de wereldpremière van A Jam Session for Troubling Times, dat speciaal tijdens deze coronacrisis is geschreven. De livestreams zijn gratis te bekijken.

Doodle Stones

Er is een hele leuke actie gaande door heel het land waarmee je iemand een glimlach bezorgt. Je zoekt buiten een grote steen en neemt deze mee naar huis. Vervolgens versier je hem met (watervaste) verf. Dit kan een gezichtje zijn, een leuke spreuk of een persoonlijke boodschap. Vervolgens leg je deze neer op een plek waar altijd veel mensen lopen. Dus bij de bushalte, langs het fietspad of naast een bankje in het bos. Iedereen die het ziet kan niet anders dan even glimlachen.

En als je het écht niet meer weet, kun je altijd nog de auto gaan wassen!