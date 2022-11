Roos: ’Dertig kilo aankomen en afvallen kan ik ontzettend goed’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Ja, zeker nu ik een stuk bewuster van het leven probeer te genieten. Vroeger was ik niet zo bezig met het hier en nu. Ik liet het leven aan me voorbijvliegen. Inmiddels ben ik 46 jaar en draag ik behoorlijk wat bagage met me mee. Door medische complicaties – waar ik verder niet te veel over wil uitweiden – heb ik de dood in de ogen gekeken. Ook heb ik een heftige scheiding achter de rug. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat ik niet meer zo onbezonnen in het leven sta als voorheen. Toch heeft het me ook veel gebracht. Door het besef dat het leven zomaar totaal op z’n kop kan staan, geniet ik nu veel bewuster van alles om mij heen. Het maakt het leven puurder.”

Heb je een beautygeheim?

„Bewegen! Ik maak iedere ochtend, voor dag en dauw, een wandeling. Voor mij is het echt het startpunt van de dag en een heerlijk momentje voor mezelf. Ik bedenk me dan waar ik allemaal dankbaar voor ben. Dit is niet alleen goed voor je fysieke, maar ook voor je mentale gezondheid.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Vroeger werd ik meestal wat ouder geschat, maar nu ik bewust bezig ben met mijn gezondheid geven mensen mij vaak geen 46 jaar meer. Ik heb mijn eigen ballast opgeruimd, waardoor ik automatisch een jongere uitstraling heb gekregen. Ook ben ik een paar kilo afgevallen. Dat heeft er ook voor gezorgd dat ik er wat jonger uit.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn lach, ik heb een grijns van oor tot oor. Dat geeft meteen een open houding. Althans, dat hoor ik van vriendinnen. Mede door deze open uitstraling durven mensen makkelijk hun hart bij mij te luchten. Daar ben ik trots op.”

Waarmee ben je minder blij?

„Lang ben ik ontevreden geweest over mijn figuur. Op gewicht blijven is bij mij altijd een probleem geweest. Dertig kilo aankomen en afvallen kan ik ontzettend goed. Ik heb zo’n beetje elk dieet geprobeerd, maar zonder veel succes. Momenteel ben ik weer dertien kilo afgevallen, maar dit keer zonder dieet. Ik doe dit enkel door medische begeleiding, gezond te eten en positiever in het leven te staan.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Dat ben je denk ik nooit helemaal, maar op dit moment zit ik wel in een hele fijne periode in mijn leven. Op privégebied ben ik heel dankbaar voor mijn lieve kinderen, vrienden en familie. Een leuke partner zou nog een mooie aanvulling zijn, maar zonder ben ik ook meer dan gelukkig. Zakelijk gaat het ook ontzettend goed. Ik ben twintig jaar lang met veel plezier fysiotherapeut geweest. Na mijn scheiding heb ik mij laten omscholen en nu help ik anderen door hun relatiecrisis of scheiding heen. Het geeft mij veel voldoening om anderen op dit gebied verder te helpen. In de afgelopen jaren heb ik hoge pieken en diepe dalen meegemaakt. Mijn zelfvertrouwen ging in hetzelfde tempo op en neer, maar ik heb eindelijk het gevoel dat ik in rustiger vaarwater terecht ben gekomen.”

Heb je een levensles?

„Groei zit buiten de comfortzone. Het is belangrijk dat je jezelf blijft prikkelen. Blijf dingen doen die spannend zijn, want alleen dan kan je groeien als mens.”

