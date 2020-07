Ⓒ CHANTAL SPIEARD

De Britse Charlotte Wheeler-Smith (31) beviel recent onverwachts van een dochtertje in het appartement van haar vriend in Amsterdam. Niet zo bijzonder ware het niet dat ze niet wist dat ze zwanger was! VROUW sprak een jaar geleden met Nicole Liefhebber (40). Ook zij beviel totaal onverwachts van een dochter.