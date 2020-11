’Ga niet alle moslims als terrorist zien’

„Kijk”, Latifa legt haar vinger op de foto. „Hoe komt iemand zo ver dat ;ie zoiets doet?” Het mag duidelijk zijn: de aanslagen in Wenen laten ook de mensen hier in het Midden Oosten, waar mijn gezin en ik nu dertien jaar wonen, niet onberoerd.

1 minuut stilte

Het nieuws is er vol van. De sjeikh heeft zijn medeleven betoond aan de Oostenrijkse premier Sebastian Kurz. Op school wordt er 1 minuut stilte gehouden. Maar ook in de supermarkt, op straat en thuis bij de mensen leeft wat er in de straten van de Oostenrijkse hoofdstad is gebeurd. „Wat zijn dit voor mensen? Wat doen ze de wereld aan? En hun eigen moeder?” Mijn conservatieve, islamitische buurvrouw - weduwe en moeder van zes kinderen - is helemaal klaar met al dat geweld in de naam van Allah. Het onthoofden van een leraar. Avignon...

En nu de aanslag in Wenen. „Zoveel verdriet. Waarvoor?”, zucht ze. „Moordenaars zijn het! Ze moeten de cel in. Khalas!” Wat in het Arabisch zoveel betekent als ’genoeg’. Want genoeg is het, vindt Latifa. Wij zijn veel te aardig in Europa, zegt ze ook. Veel te liberaal. Te weinig politie. Te zwakke straffen. Te vriendelijke gevangenissen. Na dertien jaar Dubai kan ik me daar wel in vinden. Je kunt veel vinden van het leven hier maar één ding staat vast: veilig is het. En die veiligheid wordt met strakke hand verdedigd en met strenge straffen bewaakt.

Veroordelen

Het emiraat mag dan bekend staan om zijn luxe hotels, in het gevang is het bepaald geen feest. „Breng ze hier”, vindt mijn buurvrouw daarom. „Laat ons ze hier veroordelen. Dan ziet de wereld ook dat zij ons niet vertegenwoordigen. Dat wij dit geweld net zo goed niet accepteren. Wij zijn net zo goed moeders met kinderen. Wij zijn ook voor het milieu, tegen geweld, voor een goede toekomst. Deze mensen moeten tucht hebben en mogen nooit meer vrijkomen.”

Zelf ben ik ook helemaal klaar met de uitwassen van dat terrorisme. Ik ben ook vóór het keihard aanpakken van terreur. Nooit meer dit soort onnodig geweld in de straten van onze steden. Hoe krijgen we vat op deze uitwassen? En hoe bang moeten we in Europa zijn voor dit islamitisch-extremisme, denk ik hardop bij Latifa in de keuken. Latifa vindt dat ik zo niet moet denken. Angst, ja, dat begrijpt ze. „De terreur van onthoofdingen, het doodschieten van onschuldigen... Natuurlijk worden mensen daarvan bang.” Maar die woorden ’islamitisch extremisme’ vindt ze een verkeerd begrip. „Met de Koran heeft dit niets te maken.”

Frustratie

Ze schudt haar hoofd. Ze vindt het verschrikkelijk dat deze dingen gebeuren in de naam van haar godsdienst. „Je weet zelf ook: geen enkele god predikt dood en verderf. Die van jullie niet, die van mij evenmin. Want: ’Gij zult niet doden’.” Maar IS interpreteert het kennelijk allemaal anders, merk ik op. „Nee hoor”, zegt de buurvrouw. „IS heeft niets met de islam te maken. Het is een organisatie die macht wil en de naam van Allah en de profeet daarvoor misbruikt. Dit heeft te maken met frustratie. Met afgunst op de welvaart van het westen. Met terreur verdeeldheid zaaien tussen de mensen in deze wereld.”

In dat laatste zit voor haar en de mensen uit Dubai ook een venijnige angel, maakt ze duidelijk. „Europese steden worden aangevallen maar wij, gewone ouders van kinderen die het beste voor deze wereld willen, worden erop aangekeken. Er zijn al zoveel mensen die deze moordenaars associëren met ons. IS zorgt er straks voor dat ik met mijn abaya aan niet meer naar Europa op vakantie durf met mijn kinderen. Een gesluierde vrouw? Een terroriste?”

Nuance

Latifa steekt haar vinger in de lucht. „Let op, zo zal het gaan Als dit zo door gaat, associëren mensen over de hele wereld de Koran met geweld en angst. En dat mag niet. Dat kan niet. Dan hebben ze hun zin. En met ’hun’ bedoel ik IS.” Ik knik. Ik ben het eens met de woorden van mijn buurvrouw: angst, boosheid, verdriet en vooral onbegrip doen de nuance vaak geen goed en werken zaken als generalisering en discriminatie in de hand.

Wat in Oostenrijk is gebeurd, is meer dan verschrikkelijk. Maar het mag niet zo zijn dat alle moslims als terrorist gezien gaan worden. Dan krijgt een organisatie als IS haar zin. Want dan is het ’wij’ tegen ’zij’ . Terwijl ’wij’ natuurlijk niet zijn op te delen in godsdiensten. „En zo is het”, zegt Latifa. „Wij zijn allemaal mensen. Van onze kinderen houden wij allemaal evenveel.”