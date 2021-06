’Een olifantenritje lijkt misschien leuk, maar kan echt niet meer’

Samen met BN’ers is World Animal Protection de bewustwordingsactie #IKDOENIETMEERWILD gestart tegen vermaak met wilde dieren. Van olifantenritten tot dolfijnenshows: wereldwijd worden zo’n 550.000 dieren gebruikt om mensen te vermaken. Veel mensen ondernemen uit bewondering voor wilde dieren activiteiten met ze, en weten pas later dat er dierenleed achter schuilt. Met de actie #IKDOENIETMEERWILD wil World Animal Protection mensen behoeden voor die misleiding, aldus Dirk-Jan Verdonk van World Animal Protection.

Presentatrice/zangeres Romy Monteiro heeft ooit een olifantenrit gemaakt en met dolfijnen gezwommen. Achteraf heeft ze daar spijt van. „Pas later realiseerde ik me: dit is helemaal niet oké. Het is afschuwelijk. Ook olifanten die zogenaamd in een ‘sanctuary’ worden opgevangen, maar die je dan nog wel kunt aaien en voeren: het is één grote scam. Ik vind het belangrijk dat mensen dit weten, en dat als ze het weten het ook niet meer doen. Mensen en wilde dieren horen gewoon niet bij elkaar.”

Freek Vonk in het wild

In 2019 had VROUW Magazine bioloog Freek Vonk als gasthoofdredacteur. Ook hij sprak zich uit tegen deze vorm van vermaak met dieren.

„Het lijkt misschien hartstikke leuk, zo’n selfie met een leeuwenwelp of papegaai. Maar niets is minder waar. De dieren worden vaak weggerukt uit het wild, soms letterlijk onder hun moeder vandaan. Of ze worden speciaal gefokt voor dit doel. De dieren leven in veel te kleine kooien of aan een ketting en worden vaak gedrogeerd om ze in bedwang te houden.”

Knuffelen met tijgers

„In zogeheten knuffelfarms of tijgertempels kun je knuffelen en zwemmen met tijgers of hen de fles geven. Deze tijgers liggen doorgaans aan de ketting of worden in kleine kooien met betonnen vloeren gehouden. Dergelijke plekken claimen de natuurbescherming te ondersteunen en dieren te fokken, zodat ze later kunnen worden teruggeplaatst in het wild. Maar deze dieren kunnen niet terug de natuur in. Gefokte tijgers eindigen meestal als jachttrofee. Tijdens een zogenaamde ‘canned hunting’ worden ze in een kleine gecontroleerde omgeving losgelaten, waarna er vrij op de dieren gejaagd kan worden door iedereen die er maar genoeg voor betaalt.”

Olifantenritjes

„Olifantenritjes zijn veel minder onschuldig dan je denkt,” gaat Vonk verder. „Laten we vooropstellen dat olifanten sowieso geen attractie zijn. En het tam maken van de jonge dieren is een afschuwelijk procedé. Dit proces kan dagen tot weken duren. Pas wanneer het jonge dier zich voorgoed heeft onderworpen aan de mens, kan de olifant worden getraind voor ritten en andere vormen van vermaak. Het dier krijgt nooit de kans om natuurlijke sociale relaties op te bouwen, omdat het een leven lang aan de ketting ligt en gescheiden is van hun familie. Daarnaast hebben ze onvoldoende beweegruimte, krijgen ze onvoldoende medische zorg en voedsel, en leven ze in stressvolle omstandigheden, ver van hun natuurlijke leefgebied. Uit olifantenonderzoek ‘Taken for a Ride’ van World Animal Protection blijkt dat drie op de vier olifanten die in Azië in de toeristenindustrie worden gehouden in slechte en onacceptabele condities leven.”

Berenparken

Vonk: „De beren in dit soort parken leven in overvolle ‘kuilen’ met minimale gedragsverrijking. In het wild leeft een beer solitair, dus de overbevolking kan leiden tot gevechten en nare verwondingen. Het leven onder deze omstandigheden in gevangenschap kan de gevoeligheid voor ziekten, veroorzaakt door bacteriële infecties, vergroten. Soms worden de beren als clowns verkleed en moeten ze gedwongen circustrucs uitvoeren, zoals fietsen of balanceren op een bal. Barbaars!”

Dolfijnenshows

„We kunnen er heel simpel over zijn: Ga niet naar dolfijnenshows! In 2005 was Chili het eerste land waar een verbod op dolfijnenshows werd ingesteld en inmiddels mag het in heel veel landen niet meer. Raar dat het hier in Nederland nog wel mag, want sinds 2015 geldt een verbod op wilde zoogdieren in circussen. Dolfijnen die op zee worden gevangen of in gevangenschap zijn gefokt, zijn gedoemd tot een vreselijk bestaan. Want hoe lief en aardig de trainers ook zijn voor de dieren, het blijft een feit dat de beesten kunstjes doen voor ons vermaak. Ze leven in zwembaden die in het niets lijken op hun natuurlijke leefomgeving en lijden heel vaak aan stress-gerelateerde ziekten zoals hartaanvallen en maagzweren.”

Cobra’s kussen

„Slangen bezweren wordt al jarenlang als ‘straatvermaak’ aangeboden. In Thailand gaat men nog een stapje verder. Daar ‘kust’ men cobra’s. De slangen worden gevangen en vervolgens verminkt door hun bek dicht te naaien of te vervormen met een metalen tang. Ook worden soms de giftanden hardhandig uitgerukt. Dit resulteert regelmatig in pijnlijke infecties en vaak is het dodelijk.”

Kunstjes

„In Marokko, Indonesië, Maleisië, Pakistan, China en Vietnam kom je dansende apen, zoals makaken, tegen. Om de dieren dit aan te leren, worden ze mishandeld. Een aap gehoorzaamt namelijk alleen maar uit angst.”

Zeeschildpadden vasthouden

„Zeeschildpadboerderijen waar je de dieren kunt vasthouden, zouden verboden moeten worden. Het vasthouden veroorzaakt enorm veel stress en dat verzwakt het immuunsysteem. Daarnaast laten lompe toeristen de dieren vaak vallen, wat een gebroken schild tot gevolg kan hebben. Kortom, laat ze met rust.”

Wat te doen?

Iedereen kan helpen door – heel simpel – dit soort attracties met wilde dieren te mijden.

Dus:

* Ga niet op de foto met een wild dier in gevangenschap.

* Knuffel, wandel of zwem niet met wilde dieren in gevangenschap.

* Rijd niet op olifanten, ga ze ook niet voeren of wassen.

* Vermijd shows waarin wilde dieren kunstjes doen (circussen of dolfijnenshows).

* Bezoek alleen écht diervriendelijke opvangcentra, waar geen interactie met wilde dieren mogelijk is.

* Met #IKDOENIETMEERWILD roept World Animal Protection mensen op om op sociale media hun eigen ervaring met een wild dier te delen.

bron: World Animal Protection, Spots, Stichting Aap, No Wildlife Crime