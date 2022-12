Belia werkt in een oliebollenkraam: ’De vloer dweilen blijft een dingetje’

„Werken in een oliebollenkraam is een drukke baan: we staan om half zeven ’s ochtends op en werken dan tot zes uur ’s avonds door. Om toch aan het huishouden toe te komen, rijd ik tussendoor op en neer om stof te zuigen of een wasje te draaien. Met de jaarwisseling in zicht wordt het echter wel wat drukker in de kraam, waardoor we hier niemand kunnen missen. Daarom denk ik nu: het huishouden zie ik 1 januari wel weer.

Oliebollenkraam

Dat geldt niet voor de oliebollenkraam: om stipt 18:00 uur is deze schoon. Dan is het namelijk sluitingstijd. Tussendoor poetsen we veel en die taken verdelen we goed. Peter maakt de oven en de kachel schoon en ik doe de toonbank en de keuken. Wanneer er extra hulpkrachten zijn, nemen die een taak uit handen. Ik vind het namelijk belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Maar wanneer het tijd is om de vloer te dweilen, wordt er nog wel eens ruzie gemaakt. Dat vinden we allemaal de minst leuke taak en proberen we zo veel mogelijk te vermijden. Zo gaat Boy dan bijvoorbeeld ’toevallig’ naar de wc. Uiteindelijk komen we er altijd wel uit, maar die vloer blijft een dingetje.

Thuis

Thuis neem ik het huishouden volledig op me. Wassen, strijken, koken: ik doe het allemaal. Dat is altijd al zo geweest en dat vind ik niet erg. Zeker omdat ik wil dat het allemaal gedaan wordt. Ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk dat het huis opgeruimd is. Peter en Boy zijn hierdoor wel eens spullen kwijt, maar ja: dan hadden ze het zelf maar moeten opruimen. Als tegenprestatie regelen Peter en Boy alles rondom de oliebollenkraam. Denk bijvoorbeeld aan het uit- en inladen van handel die we de volgende dag mee moeten nemen of de vroege voorbereidingen. Daarnaast doet Peter het grote kluswerk. Met kleine klusjes help ik soms mee. Behangen vind ik bijvoorbeeld leuk om te doen, maar een lamp vervangen? Dat mag Peter doen.

Kosten

De kosten van de kraam betalen Peter en ik van onze gezamenlijke zakelijke rekening. En zo’n nieuw lampje van onze ’gewone’ gezamenlijke rekening. Een beetje ouderwets misschien dat we samen alles betalen, maar we vinden het gewoon handig. De kosten die Boy met zijn eigen kraam maakt, liggen uiteraard bij hem. Maar als hij eens tips of hulp nodig heeft, kan hij bij Peter terecht. Het is nooit afgesproken dat hij dan per se Peter moet bellen, maar het loopt gewoon zo. En dat vinden we allemaal prima.

Ik ben heel tevreden met zowel de rolverdeling in huis als in de kraam. Het werkt goed zo, dus zo gaan we in 2023 gewoon door. Alleen moet er nog iemand aangewezen worden die de vloer in de kraam gaat dweilen. Maar daar vinden we vast wel wat op.”

